Hopfenschätzung: Dorota Helfer liegt nur knapp daneben

Das Stadtmarketing hat am Hopfentag Mitte August dazu aufgerufen, die Hopfenernte zu schätzen. Auf einer Gewinnkarte sollten die Teilnehmer angeben, wieviel Tonnen Hopfen im Jahr 2018 in Tettnang geerntet werden sollten. Dorota Helfer aus Tettnang lag mit ihrer Schätzung am besten.

Mitte November erhielt das Stadtmarketing vom Hopfenpflanzerverband Tettnang das offizielle Endergebnis: 2075,07 Tonnen Hopfen konnten im Anbaugebiet Tettnang geerntet werden. Nachdem alle 600 eingeworfenen Gewinnkarten gesichtet wurden, konnte mit Dorota Helfer die Gewinnerin gekürt werden. Sie lag mit geschätzten 2075 Tonnen Hopfen nur um 0,7 Tonnen daneben.

Aus den drei Gewinnmöglichkeiten (Führung im Hopfengut No20 mit Bierverkostung, Stadtmarketing-Gutschein und Führung im Neuen Schloss) hat sie sich für einen 100-Euro-Stadtmarketing-Gutschein entschieden, der ihr unlängst überreicht wurde. Den Gewinn möchte Helfer einer Familie überlassen, die die 100 Euro wirklich gebrauchen kann, teilt das Stadtmarketing mit.