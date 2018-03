Hopfennarr, Gätterlet und Co. als Sammelabzeichen

Die Narrenzunft Tettnang hat ein Sammelabzeichen entwickelt: In den kommenden fünf Jahren werden Einzelabzeichen verkauft, die dann zu einem Motiv zusammengefügt werden können und die Maskengruppe ergeben. Knapp zwei Jahre hat die Verwirklichung gebraucht. Mit der Neuerung will die Zunft einen Anreiz zum Abzeichenkauf schaffen.

Vor zwei Jahren ist die Zunft – auf der Suche nach einem Motiv – auf die Idee gekommen, ein Sammelabzeichen zu kreieren, „im Stile eines altbayrischen Wappens“, erläutert Christoph Tanner. Er realisierte die Idee. „Wer sich in Tettnang gut auskennt, der kann so ein Wappen am Torschloss sehen. Ganz grob erklärt es sind fünf Wappen in einem “

Fünf Wappen – fünf Masken. Eine Idee, die sich vereinen ließ. Tanner ist 2012 in die Zunft eingetreten, war Jungzunftrat, ist mittlerweile Zunftrat. „Irgendwann“ habe er „Malgeschichten“ übernommen, sagt er. Mit der Idee des Sammelabzeichens ist dann jemand auf ihn zugekommen, fragte, ob er da nicht Lust habe, etwas zu entwerfen.

Tanner hatte Lust, beginnt die Masken detailgetreu zu zeichnen. Dann entfernt er sich von der Genauigkeit, reduziert die Zeichnungen schließlich auf ganz wesentliche Details der Masken. Es entsteht eine comichafte Darstellung der Maskengruppe um Hopfennarr, Gickeler, Rote Spinne, Gätterlet und Hopfensau. „Dieser Comic- und Cartoon-Stil hat mir gefallen. Da bin ich hängengeblieben“, sagt Tanner. Der Stil gefällt nicht nur ihm. Auch der Zunft gefällt der Entwurf.

Die Absicht: Mit dem Sammelabzeichen will die Zunft Besucher animieren, die Abzeichen zu kaufen – sei laut den Aussagen von Zunftmitgliedern der Abzeichenverkauf eine der wichtigsten Einnahmequellen für die Ausrichtung der Fasnetsveranstaltungen. „Natürlich wollen wir einen Anreiz schaffen, dass wenn man das erste und das zweite Abzeichen hat, dann auch das dritte, vierte und fünfte haben möchte, um das Motiv zu komplettieren. Das ist unser Wunsch“, so Tanner.

Stolz präsentiert er das erste der fünf Abzeichen: es ist der Hopfennarr. Beim Sammelabzeichen steht er zentral in der Mitte – als eine der ältesten Narrenfiguren, können Besucher des Umzugs am Fasnetsdienstag sich den Hopfennarren als erstes Abzeichen anpinnen. Wie Puzzleteile kommen in den folgenden Jahren dann die anderen Masken hinzu. Lange habe man am Schnitt gefeilt, erläutert Tanner, damit auch jedes Abzeichen für sich allein stehen kann – wie in den vorigen Jahren Die Einzelmotive mit Narrenfiguren, Hemedglonker oder kleiner Rätsche. „Das bekommt man bei solch einer Anordnung, wo die Masken interagieren und ineinander verschwimmen, nur schwer hin. Wir haben auch überlegt, ob wir die Masken ganz strikt voneinander trennen. Aber das hat nicht zum Stil gepasst.“ Knapp zwei Jahre hat der Architekturstudent an dem Sammelabzeichen gearbeitet. „Es war schon eine Herausforderung“, sagt er heute. Gerade die Augen seien schwierig gewesen. „Ich glaube, dass fast ein Jahr die Augen der Masken geschlossen waren.“ Doch nachdem es Gegenstimmen gab, hat er die Augen „geöffnet“. Mit dem Ergebnis des ersten Einzelabzeichens ist Tanner zufrieden und doch weiß er: „Bis das nächste Abzeichen dann so weit ist, werde ich noch einiges daran arbeiten.“

Zum Fasnetsumzug am Dienstag werden mehr als 60 Zünfte, Vereine und Gruppen erwartet. Das Abzeichen kostet drei Euro.