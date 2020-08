Hopfenernte 2020 in Tettnang eröffnet

Ziel sei es, im Hopfengut No 20, möglichst viele Menschen für den Hopfen und die Landwirtschaft zu begeistern, hat Lukas Locher betont. Am Montag schaffte er es, nach einem spannenden Schnellkurs auch die Staatssekretärin im Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Friedlinde Gurr-Hirsch, zu gewinnen. Sie eröffnete am Montag im Hopfengut im Beisein des gleichnamigen Arbeitskreises des Landtags die Tettnanger Hopfenernte 2020 und hängte die erste Hopfenranke ein.

In seiner Begrüßung stellte der Vorsitzende des Hopfenverbands, Wolfgang Ruther, in Begleitung von Hopfenprinzessin Carolin Steuer und Hopfenkönigin Anja Müller das drittgrößte Anbaugebiet Deutschlands vor, das mit seinen 1470 Hektar und 125 Betrieben einen Stellenwert auf dem Weltmarkt habe. Tettnanger Bier mit feinem Aromahopfen werde auf der ganzen Welt konsumiert, ergänzte der Geschäftsführer des Hopfenpflanzerverbands, Jürgen Weishaupt, der von 25 angebauten Sorten und zunehmenden Zuchtsorten berichtete.

Die Staatssekretärin und ihr Arbeitskreis erfuhren von ihm, dass der Hopfenanbau in Tettnang 1844 begann, als man nach Alternativen zum Weinbau suchte. Dass „grünes Gold nicht immer glänzt“, beweist der aktuell bis zu 15 Prozent rückläufige Bierkonsum und die Entwicklung im wichtigsten Markt USA und Südamerika, der besonders weh tue, wie Weishaupt sagte. Dazu kommt, dass die Bevölkerung gegenüber der Landwirtschaft immer kritischer wird und in Sachen Pflanzenschutz in Deutschland die strengsten Zulassungsverordnungen bestehen, was auch andere Kulturen betrifft. Sonderkulturen spielen eine immer wichtigere Rolle.

Die Politikerin bestätigte die „vielen Herausforderungen in der Agrarpolitik“ und lobte Sonderkulturen aus Baden-Württemberg, die für besondere Qualität und Landschaftsschutz stehen. Verlässliche Strukturen wünschten sich die Menschen auch beim Pflanzenschutz, bemerkte sie.

Lukas Locher berichtete im Hopfengut von derzeit 300 Hopfensorten auf dem Weltmarkt und nannte wertvolle Inhaltsstoffe und deren Aromaeigenschaften. Die mehrjährige Kultur Hopfen anzubauen bedeute, ein halbes Jahr lang jeden Tag die Entwicklung zu beobachten, ehe es bei der Ernte „zum großen Finale“ komme.

Locher erläuterte einzelne Arbeitsabschnitte der „hopfenmännerfreien“ Kultur ab dem Einsatz mit der Schneidscheibe zehn Zentimeter unter dem Boden, über das Anleiten rechtsherum auf dem Weg nach oben bis zur Ernte, die normalerweise am 25. August beginnt (und dieses Jahr einige Tage früher startete).

Feiner, edler Tettnanger Hopfen wird fast 100-prozentig auf alle Wirkstoffe untersucht – und ohne Hopfen gäbe es kein Bier, erinnerte Locher im Hopfengut, wo nicht nur mit einer aufgebauten kleinen Spezialitätenbrauerei – auf hohem technischen Niveau – viel Schwung ins Thema Hopfen gebracht wurde. „Biere zum Genießen“ gab es schließlich bei einer Verkostung.