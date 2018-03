Hopfenbauern erweitern die Flächen

Der Trend geht zu Beton und Stahl. „Bei neuen Hopfengärten kommt gar kein Holz mehr zum Einsatz“, sagt Johann Heimpel. Er ist Hopfenbauer und im Herbst und Winter einer der Gerüstanlagenbauer rund um Tettnang. Der Hintergrund: Entweder sind die Mittel zur Behandlung des Naturprodukts zu giftig und mittlerweile verboten. Oder sie sind so schlecht, dass die Stangen im Boden verfaulen.

Das macht auch die Entsorgung alter Hopfenstangen aus Holz so schwierig. Die sind wegen der alten, damals noch zulässigen Behandlungsmethoden heute oft Sondermüll. Da ist die Entsorgung von Beton erheblich günstiger. Und wer Stahlstangen in seinen Hopfengarten setzt, der kann sie sogar noch verkaufen, wenn er die Gerüste irgendwann wieder abbaut. Was bei einigen Landwirten dazu führt, dass sie vor allem auf Stahl setzen und Beton meiden. Heimpel allerdings empfiehlt aus statischen Gründen Beton bei den Außenmasten.

Massive Betonklötze in der Erde

Die Hauptlast trägt ohnehin das Element, das fürs bloße Auge nicht sichtbar ist: In der Erde sind Anker befestigt, von denen an der Oberfläche nur die massiven Drahtschlaufen zu sehen sind. In zwei Metern Tiefe ruhen massive Betonklötze, in der Regel zusätzlich mit Steinen beschwert, die den massiven Zug der gespannten Drähte aufnehmen. 125 Kilo wiegt so ein Block, dazu kommt der Bodenwiderstand.

Widerstand spielt auch eine Rolle bei den Drähten, an denen die Hopfenpflanzen befestigt werden. „Hier verwenden wir Stacheldraht“, sagt Heimpel. Dadurch reißt die Pflanze oben ab und fällt im richtigen Winkel auf den Wagen, wenn die Landwirte und ihre Helfer am Ende der Saison mit den Erntefahrzeugen durch die Anlagen fahren. Wäre es einfach ein normaler Draht, würde die Pflanze – unten gekappt – lediglich mitgezogen und bliebe hängen. Im Frühjahr 2017 war die Hopfenanbaufläche rund um Tettnang von etwa 1280 auf 1350 Hektar gewachen, das sind 5,6 Prozent. Und auch wenn es noch keine offiziellen Zahlen gibt, rechnet Jürgen Weishaupt von der Hopfenverwertungsgenossenschaft wieder mit einem ähnlichen Wachstum bis zum Beginn der neuen Saison. Auch für die Zeit nach der nächsten Ernte liegen bereits zahlreiche Aufträge vor. Hintergrund ist die gute Entwicklung bei den Hopfenbauern: Lange Vorkontrakte sorgen für Planungssicherheit, da Teile der nächsten Ernten schon verkauft sind. Das schafft Spielräume für Investitionen. Die sind zum Teil wegen schlechter Ernten in den Vorjahren liegen geblieben und kommen jetzt, zugleich aber reagieren die Landwirte mit den Flächenerweiterungen auf die guten Marktchancen.