Hopfenau kehrt zurück

Die Kinderspielstadt Hopfenau geht von Sonntag, 29. Juli, bis Donnerstag, 2. August, in die zweite Runde. Die Erstauflage im August 2016 konnten die Organisatoren als Erfolg verbuchen. Fünf Tage lang hatten seinerzeit 120 Kinder auf dem Gelände der Uhlandschule Alltag gespielt - mit einer gewählten Bürgermeisterin, Arbeitsplätzen, einem echten Radiosender und sogar einer eigenen Währung für Hopfenau, dem Hopfi. Der Wermutstropfen: Ein Finanzamt und (geringe) Steuern gibt es auch.

Teilnehmen können alle Kinder, die das erste Schuljahr abgeschlossen haben und die nicht älter als 14 Jahre alt sind. „Beim letzten Mal haben haben manche Kinder gerechnet, wie alt sie 2018 sein werden“, sagt Regina Herzog vom Hopfenauer Organisationsteam, in dem auch Uta Schmitt-Thiel und Dorothee Müller sind. Manche seien da schon ganz traurig gewesen, in diesem Jahr nicht mehr dabei sein können. Es gebe aber eine gute Nachricht: Jugendliche ab 14 Jahren dürfen mithelfen, wenn ihre Eltern einverstanden sind.

„In eine andere Welt eintauchen“

Kinder können auch allein teilnehmen, zuerst werden aber die vorhandenen Plätze an die Helferkinder verteilt. Hier kommen Verwandte wie Eltern oder Großeltern mit, die in Hopfenau mithelfen. Das sei das Schöne an der Kinderspielstadt, sagt Uta Schmitt-Thiel: „Eltern können etwas mit ihren Kindern erleben und in eine andere Welt eintauchen.“ Diesmal auf mehr Fläche: Zum Uhlandschulgelände kommt dieses Mal noch das der Schillerschule hinzu. Gesucht werden noch Helfer, Ideengeber und Teilnehmer.

Regina Herzog erinnert sich: „Nachdem sich die Kinder zurechtgefunden haben, waren sie sehr selbstständig. Aber sie hatten auch die Sicherheit, dass die Eltern einfach da sind. Die Erwachsenen treten in den Hintergrund, so Herzog: „Die Kinder wissen sehr schnell: das ist ihre Stadt.“

Dort finden Sie alles, was es auch bei den Großen gibt: Von der Schneiderei über die Apotheke bis hin zur Feuerwehr ist alles in Hopfenau vertreten. Beim letzten Mal errichteten 25 Hopfenauer Zimmerleute sogar einen Jägerhochsitz, von dem aus die Bürgerinnen und Bürger der Spielstadt für zwei Hopfis die Aussicht genießen konnten.

Für Kinder, die nicht in Hopfenau unterkommen, gibt es parallel eine Ferienbetreuung am Manzenberg. Und auch die Kinder, die noch nicht in die Schule gehen und deren Eltern oder erwachsene Verwandte in Hopfenau mithelfen, finden im Miniclub zur Kinderspielstadt einen Platz.

Die Hopfenau ist ein Angebot im Rahmen des Ferienprogramms der Stadt Tettnang. Die Koordinierung erfolgt über die Anlaufstelle für Bürgerengagement. Anmeldungen müssen bis 16. März 2018 auf dem Rathaus an der Infothek abgegeben werden. Online ist die Anmeldung nicht möglich.Informationen und Anmeldeformulare gibt es im Internet unter

www.hopfenau.de