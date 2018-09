Hopfen gibt es in Tettnang jetzt auch im Gin

Mit Hopfen hat Philip Blank, Geschäftsführer des Hotels Rad sowie gelernter Koch und Hotel-Betriebswirt, in den letzten Jahren schon viel gemacht. Selbst Fisch hat er damit gebeizt. In lustiger Runde unter Gin-Freunden kam das Thema dann darauf, ob es eigentlich einen Tettnanger Gin mit Hopfen gebe. Gab es nicht, gibt es jetzt. Zumindest werden es am Ende 999 Halbliterflaschen sein. Die ersten stehen schon im Hotel Rad oder werden im Hopfengut oder im Bärlin ausgeschenkt.

Herausgekommen ist am Ende ein recht komplexes Getränk. 43 sogenannte „Botanicals“, sprich: Kräuter und Gewürze, sind am Ende zusammengekommen. Erwarten würde man einen Gin mit Wacholder- und Hopfengeschmack. Das freilich ist er nicht geworden. „Das wollte ich aber auch nicht“, sagt Blank. Zu dominant sollte der Hopfen nicht sein.

Gute Jahre sind es derzeit für Hopfenpflanzer; Das ist die Kernbotschaft der ordentlichen Vertreterversammlung der Hopfenverwertungsgenossenschaft (HVG) in Mainburg gewesen. Allein im Geschäftsjahr 2016/17 lag der Bilanzgewinn der Genossenschaft bei etwa drei Millionen Euro, der Umsatz konnte von 77 Millionen Euro (2015) auf 87 Millionen Euro (2016) gesteigert werden.

Schnell fällt eine leichte Fruchtnote auf. Zum Einsatz kommt die Hopfensorte „Melon“, die auch in „Craft Beer“ zum Einsatz kommt. Bei diesem spielen Brauer gern mit ungewöhnlichen Aromen spezieller Hopfensorten. Hinzu kommen zahlreiche Kräuteraromen. Im Abgang gesellt sich dann ein Hauch Bitternis hinzu – ebenfalls ein Hinweis auf den Hopfen im Gin.

Mehrere Monate hat es gebraucht, die richtige Rezeptur zu entwickeln. Blanks Sous Chef Christian Fetscher stand ihm dabei zu Seite. Dessen Vater, Gerhard Fetscher, kreiert in Hoßkirch Edelbrände. Jetzt kam er als Ratgeber in Sachen Hopfengin dazu. Ebenfalls mit an Bord war Lukas Locher vom Hopfengut.

Mehr entdecken: Hopfenernte in allen Anbaugebieten unterdurchschnittlich

Wie Hopfen als Zutat wirkt, weiß Philip Blank durch Kochexperimente aus der Küche. Dort hatte er Hopfen immer feiner dosiert eingesetzt und beim Gin den Hopfen von Anfang an sehr stark zurückgenommen, um ein unangenehmes Übermaß zu vermeiden. „Die Dosierung macht einen großen Unterschied.“

Neben dem für Gin elementaren Wacholder sind unter anderem auch Enzian, Blutwurz, Piment oder Thymian enthalten. Nach vier Monaten der Entwicklung und Feinarbeit steht jetzt das fertige Produkt im Regal.

Dessen Namen prägt ein Wortspiel. Das englische Wort „Hopes“ steht darauf, „Hoffnungen“ auf deutsch. Und eine Abwandlung von „Hops“, also „Hopfen“. Die Hoffnung, dass er damit reicht wird, hat Blank nicht. Das sei angesichts der hohen Produktions- und Entwicklungskosten sowie bei der Limitierung auf 999 nummerierte Flaschen bei 33 Euro Verkaufspreis auch gar nicht das Ziel gewesen. Ihm sei es wichtig gewesen, eine jüngere Zielgruppe anzusprechen.

Dass die Tettnanger Region ein Hopfengebiet ist, das wissen die meisten. Dass dort aber eine von drei Hopfenpelletanlagen in ganz Deutschland steht, das wissen die wenigsten. Was genau in dieser Anlage mit dem Hopfen passiert, das zeigen wir Ihnen im Video.

Da soll auch das Design der Steingutflaschen helfen. Mit an Bord waren hier Marvin Lang von der Tettnanger Agentur alpenblickdrei für das Design und der Tettnanger Fotograf Stefan Trautmann für die Produktfotos. Ein fast reines Tettnanger Produkt also, wobei der etwa 43 Kilometer Produktionsstandort im nahen Landkreis Ravensburg ja auch immer noch in der Region ist.

Blank findet es wichtig, dass es damit neben Gin mit Weintrauben aus dem Saargebiet oder mit Schwarzwaldtrüffeln aus dem Schwarzwald jetzt auch eine Tettnanger Spezialität mit Hopfen gibt. „Eine Schnapsidee“, rutscht es dem Erfinder dann doch noch raus. Die habe er eben konsequent verfolgt.

Anmerkung der Redaktion: In der ersten Fassung des Textes fehlte der Hinweis, dass es sich um den ersten Tettnanger Hopfengin handelt. So existiert bereits seit 2016 ein Hopfengin der Hopfenstube Biegger in Schwarzenbach.