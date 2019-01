Hoher Anspruch, aber drunter geht’s nicht

Zum vierten und letzten Abend der Ökumenischen Bibelwoche zum Philipperbrief des Apostels Paulus sind am Montag noch einmal Christen der Martin-Luther- und der St. Gallus-Gemeinde im katholischen Gemeindezentrum zusammengekommen. Nach Diakon Michael Hagelstein, Pfarrer Thomas Wagner und Pfarrer Rudolf Hagmann hat zuletzt Pfarrerin Martina Kleinknecht-Wagner einen weiteren Zugang zum „Freudenbrief“ des Apostels eröffnet.

Vier Blätter legte sie neben einer aufgeschlagenen Bibel in der Mitte des weiten Stuhlkreises aus, darauf die Impulse: „Freut euch!“ – „Der Friede Gottes wird euch bewahren“ – Lasst eure Güte kund sein“ und „Sorgt euch um nichts“. Impulse aus dem letzten Abschnitt des Philipperbriefes.

„Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermals sage ich: Freuet euch!“ Die Worte, die Paulus aus dem Gefängnis schrieb, waren Anlass, darüber nachzudenken, woher er in seiner Situation diese Freude nahm und wie der Christ dieser Aufforderung Folge leisten soll. Freude auf Befehl? Das gehe gar nicht, und dennoch sei die Bibel voller Aufforderungen zur Freude. Am ehesten könne die Musik die Herzen öffnen, man denke an Bachs Eingangschor zum Weihnachtsoratorium „Jauchzet, frohlocket!“ oder an das vertraute Kirchenlied „Tochter Zion, freue dich“. Paulus‘ Freude komme aus seiner Begegnung mit dem Auferstandenen wie aus der damaligen Naherwartung seiner Wiederkunft: „Der Herr ist nahe!“, schreibt er. Und wir? Wie oft schon habe man die Bitte „Dein Reich komme“ im Vaterunser gesprochen, die Hoffnung auf sein Friedensreich, doch da stand die Frage im Raum: Wollen wir wirklich, dass er bald kommt? Erwarten wir das? Kaum einer rechnet mit der nahen Wiederkunft Christi - Sekten, die das tun, werden belächelt. Doch Paulus ruft: „Der Herr ist nahe!“ Und er sieht in dieser Erwartung Konsequenzen für das Leben einer christlichen Gemeinde.

Paulus ordne nicht an, sondern er ermutige dazu, schon jetzt danach zu leben: beizutragen zum Frieden schon jetzt allen Menschen mit Güte entgegenzukommen. Dazu die Pfarrerin: „Paulus traut uns zu, gütig zu sein im Umgang miteinander, gütig zu sein zu uns selbst.“ Und er schließt einen „Tugendkatalog“ an: Wahrhaftig, ehrbar, gerecht, rein, liebenswert und auf einen guten Ruf bedacht soll der Christ sein – wie würde sich die Welt verändern, wenn diese hohen Ziele angestrebt würden! Dazu Kleinknecht-Wagner: „Ein hoher Anspruch, aber drunter geht’s nicht.“ Um nochmals zur Freude zurückzukommen: „Sich seines Glaubens zu freuen, macht freier. Zeigen Sie, was uns trägt, was uns hält!“