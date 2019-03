Hockstube feiert 50. Geburtstag mit Humor und Gesang

Die Hockstube wird 50 Jahre alt. Ein Grund zu feiern. Diakon Michael Hagelstein und Pfarrer Rudolf Hagmann haben den Geburtstagsnachmittag im St. Gallus-Gemeindezentrum mit einem Gottesdienst eröffnet. Am Klavier begleitete Georg Grass die Messe. Rund 100 Senioren sind gekommen. Mit dem 50. Geburtstag verabschieden sich auch Hockstubenleiterin Irmgard Ulmer und zwei Helferinnen aus dem Haushaltsteam.

Diakon Hagelstein betonte angesichts der wachsenden Alterspyramide: „Alter ist Zukunft – da braucht man einen Ort für Lebensqualität, wie die Hockstube.“ Er dankte für alles, was in 50 Jahren geleistet worden sei – für Farbe, Freude, Atmosphäre und das gute Miteinander.

Ulmer zeigt Fotos aus 50 Jahren

Hildegard Ulmer eröffnete ihre Geburtstagsansprache mit dem Spruch: „Das Glück kennt kein Alter.“ Sie begrüßte verschiedene Ehrengäste und frühere Hockstuben-Teammitglieder. In einer Bilderpräsentation stellte Ulmer Fotos und Ereignisse aus den vergangenen 50 Jahren vor, einschließlich der Gründung und der ersten Hockstube am 4. März 1969. Sie verlas ein Zitat aus der „Schwäbischen“ von damals, die der Hockstube medizinische Qualitäten zubilligte: Sie sei „.eine gute Pille gegen Einsamkeit und das Gefühl des Verlassenseins“. In dem Vortrag wies Ulmer darauf hin, dass von engagierten Frauenbundsfrauen die Initiative ausgegangen sei. Sie hob Paula Thanner hervor, die die Hockstube 17 Jahre geleitet hat. Thanner sei auch die erste Frau im Tettnanger Gemeinderat gewesen. Zum Schluss wies Ulmer auch noch auf die Sitzgymnastik hin. Hier seien ebenso wie zur Hockstube alle älteren Leute willkommen, unabhängig von Konfession und Herkunft.

Nach der Bilderschau mit vielen Erinnerungen und Wiedererkennungseffekten sorgte schließlich Ingrid Koch, in den Jahren immer wieder regelmäßiger Gast in der Hockstube, für gelungene Unterhaltung mit gewohnt humorvoll schwäbischer Reimkunst. Zu den Themen Alltag und Alter brachte sie den Saal mit treffenden Spitzen immer wieder zum Lachen:

Auf der Gitarre begleitete schließlich Hansjörg Glaser das gemeinsame Singen der versammelten Hockstübler.

Pfarrer Hagmann dankte zum Abschied Hildegard Ulmer und den ebenfalls ihr Amt zur Verfügung stellenden Helferinnen aus dem Leitungsteam, Carola Bucher und Maria Städele. Ulmer bilanzierte auf Nachfrage, die Hockstubenleitung sei mehr als fünf Jahre lang sehr umfang-, ereignisreich und vielseitig gewesen.

Wer die Nachfolge übernimmt, steht wohl nicht endgültig fest. Eine Kandidatin sei aber in Aussicht, war von Pfarrer Hagmann zu erfahren. Allerdings frühestens ab September sei es so weit. Hagmann ist zuversichtlich: „Wir überbrücken das bis dahin mit unserem Pastoralteam.“