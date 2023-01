Hochwasserschutz und Kindergarten-Erweiterung: Was 2023 in Langnau ansteht

Es sei ein allgemeines Aufatmen, was seitens vieler Vereine nun spürbar sei, dass Feste und andere Aktivitäten nach der rund zweijährigen Zwangspause nun endlich wieder stattfinden könnten, sagt Langnaus Ortsvorsteher Peter Bentele. „Das stärkt einfach auch die Dorfgemeinschaft“, meint er. Neben Fasnets-Aktivitäten stehen in der Ortschaft Langnau in diesem Jahr auch noch einige andere Veranstaltungen im Kalender. Und auch bei einigen Projekten hofft der Ortsvorsteher für 2023 auf Fortschritte.

Fünf Fasnets-Vereinigungen gebe es in Langnau – da sei die Freude schon groß, dass in diesem Jahr auch der traditionelle Rathaussturm in Oberlangnau wieder stattfinden könne. Und auch den Umzug in Laimnau werde es erstmals wieder geben, kündigt Bentele an. Im Frühjahr stehe dann das Maifest der Bürgerwehr Laimnau an. Musikfans dürfen sich außerdem schon auf die nächste Auflage des Festivals „Rock im Vogelwald“ freuen.

Rock im Vogelwald findet wieder statt

Nach der erfolgreichen Neuauflage im vergangenen Jahr, die jedoch leider von schlechtem Wetter gebeutelt gewesen sei, hoffen die Veranstalter in diesem Jahr auf eine trockenere Ausgabe. Stattfinden soll diese voraussichtlich Ende Juli. Das Peter-und-Paul-Fest werde in diesem Jahr quasi als Doppelfest gefeiert, so Peter Bentele. Denn gleichzeitig feiert der Krieger- und Soldatenverein in diesem Zug sein 150-jähriges Bestehen.

Auch einige Projekte auf kommunalpolitischer Ebene hat Peter Bentele für dieses Jahr im Visier: So zum Beispiel den Hochwasserschutz in Apflau. „Ich hoffe, dass die Voruntersuchungen und die Einholung der Stellungnahmen bis Ende des Jahres abgeschlossen werden“, so Bentele. Das Thema sei angesichts der zunehmenden Wetterextreme sehr wichtig und sollte aus seiner Sicht zeitnah in Angriff genommen werden.

Kindergarten soll Angebot erweitern

Auch beim Glasfaserausbau, genauer gesagt der Bekämpfung der sogenannten weißen Flecken, erhofft sich Bentele weitere Fortschritte in den nächsten Monaten. „Das ist bei einer Flächengemeinde wie uns ein schwieriges Unterfangen.“ In die Planungen soll es in diesem Jahr auch für die Erweiterung des Gewerbegebiets in Oberlangnau gehen. Ebenso werde in diesem Jahr voraussichtlich die Planung für die Erweiterung des Kindergartens Laimnau starten.

Um den Bedürfnissen der Eltern besser gerecht werden zu können, soll der Kindergarten erweitert werden, sodass künftig auch erweiterte Öffnungszeiten und eine Krippengruppe angeboten werden können.

Hinsichtlich der bevorstehenden Bürgermeisterwahl in Tettnang sagt Bentele, dass man sich natürlich ein Stadtoberhaupt wünsche, das ein offenes Ohr für die Belange der Ortschaft habe. „Projekte sollten alle gleich behandelt werden, sodass jene aus den Ortschaften gleich gewichtet werden wie jene aus der Kernstadt“, so sein Anliegen. Im Vorfeld der Wahl sieht Bentele es als Vorteil für die Bewohner aus Langnau, dass dort die offizielle Kandidatenvorstellung stattfinden soll, nämlich in der Laimnauer Argentalhalle.