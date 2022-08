Hochsprung: Als Tettnang die Fahrkarte für Olympia war

Nun kommt das Aus für einen Förderverein, der die Weltelite des Frauenhochsprungs nach Tettnang geholt hat. Unter anderem Heike Henkel, die in Folge Hochsprunggold bei Europameisterschaften, Weltmeisterschaften und bei den Olympischen Spielen geholt hatte, sprang auch in der Hopfenstadt.

Hunderte Zuschauer strömten ab 1998 sieben Jahre lang ins Manzenbergstadion. Sie schauten zu, wie Weltklasse-Athletinnen um jeden Zentimeter rangen. Und wie die Besten mit scheinbarer Leichtigkeit weit über ihre eigene Körpergröße hinweg springen konnten. Die Siegerhöhe lag bei jedem der Wettbewerbe über 1,90 Meter. Auch der SWR schaute regelmäßig vorbei.

Ziel: „Ein Ereignis von größerer Tragweite“

Es war im Grunde ein glücklicher Zufall, dass sich einige Jahre lang Hochsprunggrößen wie Heike Henkel, Alina Astafei, Heike Balck oder Melanie Skotnik die Klinke in die Hand gaben. Das Ganze begann nämlich eigentlich nur mit der Frage, was die Leichtathletikabteilung zum 150-Jährigen des TSV Tettnang leisten konnte. So schildert es Bernd Kawälde, der von Anfang an dabei war.

Auch Spitzenathletin Heike Henkel ist beim Hochsprungevent in Tettnang angetreten (hier nach dem Sieg der Weltmeisterschaft 1991 in Tokyo). (Foto: Archiv: IMAGO/Laci Perenyi)

Der damalige (mittlerweile verstorbene) Abteilungsleiter Karl Fink, die Vorsitzende des Leichtathletikkreises, Tanja Griebel, und Bernd Kawälde selbst (damals frischgebackener Präsident des Fördervereins, der sich jetzt auflöst) wollten „ein einmaliges Ereignis von größerer Tragweite“ präsentieren. Irgendetwas Publikumswirksames eben, das im besten Fall auch Geld für die Jugendarbeit in die Vereinskasse spülen sollte.

Gute Kontakte in die Hochsprungszene

Das war die Überlegung bei der Vorbereitung im Winter 1997/98, Kawälde: „Wir wollten dem Publikum einfach etwas bieten.“ Und anders als heute, wo man erheblich leichter über Instagram, Facebook oder andere Kanäle Kontakt zu seinem Lieblingssportler oder dessen Management aufnehmen kann, zählte damals noch mehr die persönliche Beziehung.

Und die existierte in die Spitzenszene seit 1994, und zwar zum hochkarätig besetzten Hochsprungmeeting in Wörrstadt, erinnert sich Kawälde: „Hochsprung war damals einfach populär. Es gab gute Springerinnen.“ Nebeneffekt: Ab 2001 konnten auch die lokalen Nachwuchsspringerinnen gegen die Weltspitze antreten.

Familiäres Programm und Olympia-Quali

Eine Tettnanger Besonderheit: Anders als bei anderen Wettkämpfen dieser Art spielte die familiäre Atmosphäre eine große Rolle. Da gab es dann einen Empfang im Rathaus, einen Besuch auf dem Montfortfest oder Kartrennen und Rudern. Eine Antrittsprämie konnte sich der TSV nicht leisten, das machte das Programm wett. Kawälde: „Eine Höhenprämie oder eine Platzierungsprämie hatten wir aber durchaus.“

Hier qualifiziert sich Amewu Mensah im Jahr 2000 gerade für die Olympischen Spiele in Sydney. Dort wurde sie dann Achte. (Foto: Archiv: Günter Kram)

Zusätzliche Fahrt nahm das Ganze dann im Jahr 2000 auf. Denn ab da war das Meeting in Tettnang zugleich auch anerkannter Qualifikationswettkampf für jeweilige Großereignisse wie EM, WM oder Olympia. Amewu Mensah schaffte hier mit einer Höhe von 1,94 Metern den Absprung zu den Olympischen Spielen in Sydney – quasi in letzter Sekunde.

Ein Zahn und ein Stadionrekord

Und dass Spitzenathletinnen hart im Nehmen sind, schildert Kawälde mit einer anderen Anekdote. Tatjana Novoseltsewa brach 2004 am Vormittag des Wettkampfs ein Zahn ab. Frisch vom Zahnarzt kommend traf sie nach der Behandlung im Stadion ein und verbesserte dann auch noch den Stadionrekord auf 1,96 Meter. Das beeindruckte alle.

Auch wenn das Ereignis von vielen Sponsoren getragen wurde: Durch viele Freikarten, sagt Bernd Kawälde, seien die Einnahmen zum Schluss dann zu stark gesunken. Die Möglichkeit, an der einen oder anderen Stelle konzeptionell etwas abzuknapsen, wollte das Organisationsteam gar nicht erst in Betracht ziehen. Das hätte den Charakter des Treffens zu stark verändert. Auch sei ein Gewöhnungseffekt in Tettnang spürbar gewesen.

Nun löst der Förderverein sich auf

Ende August nun ist es soweit. Nach dem Gedenken an Karl Fink und Dieter Jung löst sich der Verein zur Förderung der Leichtathletik im TSV Tettnang auf. Die Zeit der Höhenflüge auf der Hochsprunganlage sind damit auch formal beendet: Der Stadionrekord von 1,96 Metern wird wohl für alle Zeiten ungebrochen bleiben.