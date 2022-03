Hits für Kids-Legotage in Laimnau

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In den Fasnetsferien war in der Argentalhalle in Laimnau richtig was los. An drei aufeinander folgenden Vormittagen machten sich 65 Kinder und 15 Mitarbeiter zu den Hits für Kids-Legotagen auf, um mehrere Hundertausend Legosteine in eine riesige Legostadt zu verwandeln. Zwischen den ausgedehnten Bauzeiten wurde gesungen, Sport getrieben und auf die biblischen Geschichten von Paulus gehört, der vom glühenden Christenverfolger zum größten Missionar der Weltgeschichte wurde. Die Kinder waren mit viel Begeisterung bei der Sache. Weitere Bilder und Videos von den Veranstaltungen gibt es unter hfk-laimnau.de Foto: Ben Heidrich