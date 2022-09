Historisches Saatgut retten: So lief die Aktion in diesem Jahr ab

Die Erntematinee findet am Samstag, 15. Oktober, um 11 Uhr statt. Nach der Vorführung des Kinofilms über Patrick Kaiser gibt es einen Austausch mit kleiner Bewirtung aus Gemüse aus seinen Gärten. Kostenlose Anmeldung ist erwünscht per E-Mail an

Alte Gemüsesorten wieder in die Gärten zu bringen und so eine größere Sortenvielfalt zu schaffen ist das Ziel der Saatgutaktion „Spektakel in Topf und Beet“, die in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal stattfand. Koordiniert von der Anlaufstelle für Bürgerengagement und der Stadtbücherei Tettnang, konnten Hobbygärtner im März wieder Saatgut historischer Gemüse- und Blumensorten abholen und in ihren eigenen Gärten anpflanzen. Die Idee ist, dass jeder von seiner Ernte anschließend etwas Saatgut abnimmt und wieder zurück bringt. Im Oktober steht nun die Abschlussmatinee der Aktion an.

Patrick Kaiser hat mehrere Flächen für die Saatgut-Vermehrung. Er will sich dafür stark machen, dass alte Sorten nicht in Vergessenheit geraten und wieder mehr Vielfalt in die Gärten bringen. (Foto: Cosima Kehle)

Nach dem Impulsvortrag durch den Tettnanger Saatgutexperten Patrick Kaiser im Frühjahr hatten sich 102 Aktive gemeldet, die durch Newsletter fachkundige Tipps erhalten wollten, freuen sich die Initiatoren über das große Interesse. Fünf dieser Newsletter seien inzwischen verschickt worden.

Stauden tauschen kommt gut an

In diesem Jahr bot das Programm einige neue Aktionen: Beim Kreativmarkt auf dem Kramerhof im Frühjahr gab es einen sehr gut genutzten Staudentausch. Ebenso feierte bei der Wiedereröffnung des Tettnanger Kinos KiTT ein ganz besonderer Kinofilm Premiere: Ein Film von Claudio Brauchle über die Arbeit des Saatgut-Retters Patrick Kaiser. Der sehenswerte Film „Am weißen Faden“ wird bei der abschließenden Erntematinee im Oktober noch einmal zu sehen sein.

Ebenso gab es im Zuge der Aktion ein Bohnen-Projekt, an dem Klassen aus der Grundschule Kau und der Schillerschule teilgenommen haben. Erstmalig wird im Herbst zudem ein „Spektakel in Topf und Beet“-Kochkurs bei der VHS Bodenseekreis angeboten. An einem Abend wird Nora Jendrich dabei vermitteln, wie man mit alten Bohnensorten leckere Gerichte zaubern kann.

Schwarze Tomaten und Cola-Kraut

Um den Teilnehmenden Gelegenheit zu geben, die Saatgutgewinnung zu erlernen, bietet Patrick Kaiser regelmäßig Gartenführungen in seinem Schaugarten Laimnau an. Zur einer dieser Führungen waren trotz Regenwolken mehr als 20 Interessierte gekommen. Sie staunten über die Sortenvielfalt auf kleinstem Raum: Gemüsesojabohnen wachsen neben rotem Federbuschspinat, lila Paprika neben Palmkohl, Türkische Melisse neben grünem Spargel und Cola-Kraut.

Im Tomatenhaus herrscht Farbenpracht: Die lila-schwarze „Dark Galaxy“ steht neben sonnengelben Tomaten und solchen, die orangerot meliert sind. Praxistipps gab Patrick Kaiser, wann immer Fragen auftauchten: Wie man an die Schafwolle zum Schutz des Bodens kommt, was man gegen Erdkrebse tun kann, wie viel man gießen soll, wie man fehlendes Calcium zugeben kann oder wie man Beinwell als Dünger einsetzt.

Wer Saatgut gewonnen hat und dieses Patrick Kaiser persönlich abgeben möchte, hat bei der Erntematinee im Oktober Gelegenheit dazu. Aber auch alle am Thema Interessierten sollen sich laut den Organisatoren angesprochen fühlen. Die Pläne für das kommende Jahr werden bei der Veranstaltung vorgestellt: Es ist eine stationäre Tauschbörse in der Stadtbücherei angedacht, für deren Aufsicht noch Ehrenamtliche gesucht werden. Saatgut kann bis Ende November auch in der Tettnanger Bücherei abgegeben werden.