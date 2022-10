Historische Irrtümer im Schloss

Das Neue Schloss Tettnang bietet am Sonntag, 9. Oktober, um 15.30 Uhr eine Themenführung unter dem Titel „Exotik“ an. Sie soll unterhaltsam historische Irrtümer aufdecken, kündigt die Tourist Information an. Treffpunkt ist die Museumskasse im ersten Obergeschoss des Südflügels.

Bei der Führung sollen unter anderem folgende Fragen beantwortet werden: War das Vagantenleben wirklich exotisch und nachahmenswert? Weshalb galt China als gelobtes Land? Warum steht ein Nashorn auf der Festtafel der Grafen und wozu diente das Holländische Kabinett, das südlichste in ganz Deutschland?