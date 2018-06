Hinreißende „Kleine Hexe“ eröffnet Kinderprogramm

Nur eine Kiste hat auf der Bühne vor 80 Kindern aus der Manzenbergschule und dem Oberhofkindergarten gestanden, die gestern gespannt auf Otfried Preußlers „Kleine Hexe“ gewartet hatten. Dann betraten Mieke Biendara und Sascha Kirschberg die Bühne. Sie brauchten nur einen Satz, und schon hingen Kinder und Erwachsene gebannt an ihren Lippen. Ihre Schauspielkunst fesselte und setzte der fantasievollen Inszenierung die Krone auf.

Mieke Biendara gab eine hübsche, kindgerechte und liebe Hexe. Sascha Kirschberg verkörperte mit viel Slapstick den Raben Abraxas und andere Rollen. Als er bei einem der vielen Rollenwechsel einmal seinen Zylinder nicht sofort abgenommen hatte, erteilte ein besonders aufmerksamer Junge aus dem Publikum in Sekundenschnelle die Regieanweisung „Hut runter !“ Dazwischen lasen die Schauspieler immer wieder kleine Szenen aus Preußlers Kinderroman. Behutsam ging die Inszenierung mit angstmachenden Figuren wie der bösen Oberhexe um. Sie wurde durch Komik so entschärft, dass niemand sich vor der Hexenchefin fürchten musste. Sparsame Toneinspielungen wie Kirchenglocken, Blitz und Donner sorgten an passenden Stellen für zusätzliche Effekte. Ebenso die Szene, in der die Hexe duftende Papierblüten im Publikum verteilte. Man vergaß bei all dem die Zeit und erlebte die Handlung des Kinderromans mit, vom ersten verbotenen Besuch auf dem Blocksberg über die guten Taten das folgende Jahr über bis hin zur List, mit der die „Kleine Hexe“ am Ende die bösen Hexen besiegte.

Für das Motto des diesjährigen Barockschlossfestival „Böhmen am See“ erwies sich die Wahl der „Kleinen Hexe“ somit als Volltreffer. Denn Preußler stammt bekanntlich aus Böhmen und in den dortigen Wäldern verbergen sich viele Geschichten.