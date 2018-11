Hilfsprojekt Emerald Hill: Wenn Kinder leben lernen

Das Kinderheim Emerald Hill bei Harare in Simbawe wird bereits seit langem von den Tettnanger Sternsingern unterstützt. Bindeglied ist die hier geborene Ordensschwester Philothea. Sie ist mittlerweile zwar quasi im wohlverdienten „Ruhestand“, unterstützt ihre Kinder aber weiter nach Kräften. Die Hilfe von Wohltätern, so das Signal, wird trotz der langen Dauer des Projekts aber immer nötiger.

Das hängt, so die Wahrnehmung von Schwester Gabriele, die ebenfalls in Harare wirkt, mit der politischen Situation zusammen. Mit der Wahl von Präsident Emmerson Mnangagwa im letzten Jahr waren große Hoffnungen verbunden. Alle hätten auf ein „neues Simbabwe“ gehofft, schreibt Schwester Gabriele in einer E-Mail nach Tettnang.

Aber: „Die Warteschlangen für Benzin und Lebensmittel werden immer häufiger, und Grundnahrungsmittel wie Zucker und Speiseöl sind nicht leicht zugänglich.“ In einer anderen Mail aus Harare ist die Rede davon, dass es auch im Gesundheitssystem an allem fehlt.

Dennoch: Die Spenden kommen an und helfen den Kindern und Jugendlichen vor Ort, ihre seelischen Leiden durch Missbrauch und Armut zu überwinden. So berichtet Schwester Gabriele von Naomi. Die flüchtete aus dem Haushalt von Onkel und Tante, weil sie dort missbraucht wurde. Die Polizei brachte sie dann nach Emerald Hill. Schwester Gabriele hat große Hoffnung: „Es wird lange dauern, um Naomi dabei zu helfen, mit ihren Schmerzen und ihrer Wut fertig zu werden, aber sie fängt an, zu reden und zu teilen.“

Das ist eine Situation, in der auch viele andere schon gewesen sind, die nach Emerald Hill gekommen sind. Dort erhalten sie Obdach, Bildung, Sie machen als Erwachsene durch ihre Erfahrungen dort dann vieles anders, so Schwester Gabriele: „Die Auswirkungen dieser positiven Erfahrungen zeigen sich in der Liebe und Fürsorge, die die meisten Kinder, die das Heim verlassen haben, ihren eigenen Kindern geben.“

Dahinter steckt ein großer Aufwand. Die Schulgebühren wollen bezahlt sein, und auch die Unterbringung kostet Geld. Und auch ein Studium oder eine weiterführende Schule kostet Geld – das sind Perspektiven, die die Kinder ohne Emerald Hill nicht gehabt hätten.

Schwester Philothea berichtet von fünf jungen Erwachsenen und Teenagern, die sie unterstützt.Einige von ihnen stehen kurz davor, Lehrer zu werden. Was auf dem Papier so einfach klingt, ist ein alltäglicher Kampf gegen widrige Umstände.

So wie bei Alice: Sie wird bald mit ihrem Studium fertig sein. Der Vater starb vor langer Zeit, berichtet Schwester Philothea. Nach dem Tod der Mutter. Die Tante verunglückte dann auch noch bei einem Busunfall. Alice sorgte für ihre fünf Geschwister, ging in Haushalten arbeiten und verdiente den Lebensunterhalt. Nur durch Spenden, die Schwester Philothea an sie weiterleitete, konnte sie das Studium bewältigen. Ihr Studienzimmer teilt sie sich mit fünf anderen Studentinnen. Später möchte sie bei einer Hilfsorganisation arbeiten. Ohne die Spenden wäre das nicht möglich gewesen.