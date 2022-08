Hilfe für Kindermütter: Pfarrer aus Uganda hofft auf Unterstützung der Tettnanger

„Es ist ein komplett anderes Leben“, sagt Pfarrer Achilles, ein nachdenkliches Lächeln umspielt dabei seine Lippen. Bereits zum dritten Mal ist er für ein paar Wochen nach Tettnang gereist, um Urlaubsvertretung in der Gemeinde St. Gallus zu machen. Und der Kontrast zwischen seinem derzeitigen Arbeitsplatz und seiner Heimat Kijaguzo in Uganda könnte kaum größer sein. Waren Armut und Hunger dort schon immer allgegenwärtig, so hat die Corona-Pandemie noch zusätzliche unvorstellbare Schäden angerichtet.

Pfarrer Achilles ist noch bis zum 25. August in Tettnang, die Gemeinde kennt er schon etwas von seinen beiden früheren Aufenthalten. Das erste Mal war er 2018 in Tettnang, nachdem er bei der Diözese in Stuttgart einfach mal nachgefragt hatte, ob er nicht eine Urlaubsvertretung in Deutschland machen könne. „Das hier ist mittlerweile wie mein zweites Zuhause“, sagt er und lächelt wieder. Der Mann aus Uganda spricht mit ruhiger Stimme, sein Deutsch ist leicht brüchig, aber fehlerfrei. Er hat nie einen Deutsch-Kurs besucht, erzählt er. Vielmehr habe er sich die Sprache selbst beigebracht – mit Büchern hauptsächlich.

Es haben sich schon Freundschaften über Jahre entwickelt, Pfarrer Achilles

In Tettnang hält er während seiner Urlaubsvertretung für Pfarrer Riedle die Sonntagsgottesdienste in St. Gallus sowie zusätzliche Gottesdienste in den Kapellen. Auch Krankensalbungen und Besuche im Krankenhaus gehören zu seinen Aufgaben. Am liebsten mag er die Gespräche mit den Menschen in der Gemeinde. „Es haben sich schon Freundschaften über Jahre entwickelt“, erzählt er. In seiner Heimatgemeinde ist Pfarrer Achilles einer von zwei Pfarrern für die rund 70 Gemeindemitglieder.

Nur etwa die Hälfte der Kinder kann zur Schule gehen

Das Gebiet erstrecke sich über eine große Fläche, es gebe insgesamt 19 Kirchen in der Gemeinde, erklärt er. „Die Menschen sind sehr arm, viele haben keine Arbeit und leben von dem, was sie selbst anbauen.“ Oft würden die Familien all ihre Hoffnungen in die Kinder setzen und ihnen die teure Schulbildung ermöglichen, damit sie irgendwann die Familie versorgen können. Dieser Hoffnung habe Corona einen großen Dämpfer erteilt.

Sie haben gemerkt, dass sie auf der Straße arbeiten können und wollen nicht zurück in die Schule, Pfarrer Achilles

Mehr als die Hälfte der Kinder in seiner Gemeinde könnten gar nicht erst in die Schule gehen, weil die Eltern es sich nicht leisten können. Pfarrer Achilles kennt alle Gemeindemitglieder persönlich. Für einige Kinder aus besonders armen Familien zahlt er das Schulgeld und bei einem Krankenbesuch kommt er nie mit leeren Händen, sondern schaut immer, dass er etwas zu essen mitbringt.

Gerne würde er seine beiden Herzensgemeinden in Tettnang und Uganda stärker vernetzen. Vielleicht sei ja irgendwann eine Art Austausch möglich, inklusive eines Gegenbesuchs aus der Montfortstadt in seiner Heimat. Unterstützung aus Tettnang erfuhr er bereits in der Vergangenheit bei Spendenprojekten für seine Gemeinde in Uganda. Darauf hofft Pfarrer Achilles auch in diesem Jahr wieder ganz besonders. Denn der zehnmonatige Lockdown während der Pandemie habe in seiner Heimat dramatische Auswirkungen mit sich gebracht.

So soll das Projekt Kindermüttern helfen

Mit dem Projekt „FRAC“, das steht für Familienrehabilitation nach Corona, will er sich vor allem für junge Mädchen einsetzen und ihnen eine bessere Zukunft ermöglichen. Während des Lockdowns mussten Väter und Mütter zuhause bleiben, sie konnten nicht arbeiten und nichts verdienen. Schulen wurden geschlossen, sodass auch die Kinder zuhause bleiben mussten. Viele Mädchen wurden sexuell missbraucht. Deshalb gibt es heute sehr viele Kindsmütter – junge Mädchen, die mit gerade einmal vierzehn oder fünfzehn Jahren Mütter wurden. Er wisse auch von Mädchen, die mit zwölf Jahren schwanger wurden, sagt Pfarrer Achilles.

Pfarrer Achilles ist bereits zum dritten Mal zur Urlaubsvertretung in Tettnang. Das Leben hier sei mit dem in seiner Heimat Uganda nicht zu vergleichen, meint er. (Foto: LINDA EGGER)

Zahlreiche Kinder rannten von zuhause weg, landeten auf der Straße. Dort würden sie sich durchschlagen und Arbeit auf der Straße suchen, um etwas zu essen zu bekommen. Die Kindermütter würden sich teils zu sehr schämen, zu ihrer Familie zurückzukehren. Inzwischen seien die Schulen wieder geöffnet und der Alltag sei weitestgehend in seine normalen Bahnen zurückgekehrt, berichtet der Geistliche. Doch zahllose Kinder würden dennoch weiterhin auf der Straße leben und sich weigern, wieder zu ihren Eltern zu gehen. „Sie haben gemerkt, dass sie auf der Straße arbeiten können und wollen nicht zurück in die Schule“, erklärt Achilles. Gleichwohl sei die Perspektive, die ihnen dort droht natürlich verheerend.

Mädchen sollen Schneider-Ausbildung bekommen

Auch Drogenmissbrauch und Diebstahl seien neben der Kindermutterschaft ein riesiges Problem. Das Projekt, das Pfarrer Achilles in seiner Gemeinde betreut, soll Beratungsdienste einrichten und den jungen Mädchen eine Art Ausbildung ermöglichen, damit sie ihren eigenen Lebensunterhalt verdienen können. So etwa eine Schneiderei-Ausbildung: Rund 30 bis 40 Schülerinnen in einer „Klasse“ könnten dieses Handwerk innerhalb von drei Monaten erlernen. Doch um die nötigen Maschinen sowie das Personal zu besorgen, benötigt Pfarrer Achilles ein Startkapital von rund 6000 Euro für das Projekt. Er hofft, dass er während seines Aufenthaltes Unterstützer für das Projekt gewinnen kann.