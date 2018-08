Hier steht der Kürbis im Mittelpunkt

Bei der dritten Auflage des „Unterlangnauer Kürbisfestes“ wird es am kommenden Wochenende, 18. und 19. August, gleich mehrere Neuerungen geben. Zum einen wurde das kulinarische Angebot weiter ausgebaut und zum anderen hängt sich das Landwirtschaftsamt des Bodenseekreises mit der diesjährigen „Gläsernen Produktion“ an die Veranstaltung an, heißt es in einer Ankündigung.

Trotz der Trockenheit in diesem Sommer sieht es auf dem Kürbishof der Familie Lanz in Unterlangnau gut aus: Die Kürbisse stapeln sich bunt in allen Farben und Formen. „Auch wir sind früher dran, aber wir konnten zumindest durch den biologischen Einsatz von Gesteinsmehl einen Sonnenbrand auf unseren Kürbissen verhindern“, bilanziert Engelbert Lanz die diesjährige Aufzucht.

Darüber und auch über den aktuellen Stand anderer Kulturen, wird das Landwirtschaftsamt Bodenseekreis mit einem Stand im Rahmen der „Gläsernen Produktion“ informieren. Informationen gibt es auch zur Ausbildung in der Landwirtschaft und eine Früchteverkostung. Der Fokus des Hoffests bei Lanz’ liegt aber auf dem Kürbis, der wieder in allen Variationen angeboten wird. Klassiker wie die Kürbissuppe und die Kürbispommes sind gesetzt. Die Profiköche Rainer Rupps und Walter Ebert werden zusätzlich asiatisches Curry und Kürbisbrot mit Fischburger kredenzen. „Ich freue mich, dass ich punktgenau einen ordentlichen Muttelsee-Wels an Land ziehen konnte“, schmunzelt Lanz, denn diesen soll es als Gulasch auf der Speisekarte geben. Natürlich ist auch die „Argentäler Rote“ oder Kaffee und selbstgebackener Kuchen im Angebot.

Zu verschiedenen Zeiten führt der Agrarier über seinen Kürbisacker, wobei man auch den Riesenkürbis besichtigen kann, mit dem er beim Kürbisbootrennen in Ludwigsburg an den Start gehen möchte. Für die Kleinen gibt es eine Betreuung und Kinderschminken durch den Kindergarten Hiltensweiler, sowie die Möglichkeit seinen eigenen Kürbis anzumalen. „Wir möchten einfach zeigen, dass der Kürbis nicht nur ein Herbstgemüse ist, sondern auch ganz hervorragend in den Sommer passt“, meint Bäuerin Elisabeth Lanz.