Hier lodern am Wochenende die Funkenfeuer – Neues Konzept für Krumbach

Die Funkentermine der Region im Überblick

Bürgermoos: Seit 2002 wird der Funken in Bürgermoos durch die Narrenzunft aufgebaut und am Abend des Funkensonntags angezündet. Auf dem Sportgelände des SC Bürgermoos ist dies am 1. März ab 19 Uhr wieder der Fall.

Kressbronn: Wie gewohnt lädt der Narrenverein Griesebigger am Sonntag, 1. März, zum Abbrennen des Funkens hin zum Strandbad-Parkplatz ein. Mit der Bewirtung geht es um 18 Uhr los, der Funken wird ab etwa 19 Uhr entzündet.

Brochenzell: Die Funkengemeinschaft Brochenzell sammelt am Samstag die Christbäume ein. Sie sollten abgeschmückt ab 8 Uhr zur Abholung an der Straße bereitliegen. Am Sonntag wird der Funken um 19 Uhr beim Funkenplatz hinter den Sportanlagen angezündet.

Gerbertshaus: Nach einem Jahr Pause lädt die Funkengemeinschaft Gerbertshaus-Lochbrücke wieder zum Funkenabbrennen ein: Am Samstag, 29. Februar ab 10 Uhr ist Frühschoppen im Funkenwagen, um 11.30 Uhr geht’s dort mit dem Mittagstisch los, gefolgt ab 14 Uhr von Kaffee und Kuchen. Wie früher gibt es den traditionellen Lampionumzug für Kinder. Treffpunkt ist an der ehemaligen evangelischen Kirche ab 18.30 Uhr. Im Anschluss treibt der Funkenbrandmeister die kalte Jahreszeit mit seiner Rede aus, auf sein Kommando beginnt das Abbrennen des Funkens. Im Anschluss lädt die Funkengemeinschaft zur Funkenparty ins beheizte Zelt ein. Jugendliche ab 16 Jahren erhalten mit dem Partypass Einlass. Wertkarten gibt’s an der Kasse am Funkenplatz.

Liebenau: Das Funkenabbrennen im Oberen Bezirk findet am Samstag auf dem Funkenplatz der Stiftung Liebenau (unterhalb des Friedhofs) statt. Treffpunkt für den Lampionumzug der Kinder ist 18.45 Uhr am Feuerwehrhaus. Lampions müssen mitgebracht werden. Für das leibliche Wohl ist in der Nähe des Funkens sowie im Festzelt ab 17.30 Uhr gesorgt.

Meckenbeuren: Zum 48. Mal schichten in der Ziegelei (Schulstraße, nahe Floriansweiher) die Funkengesellen um Vorstand Hansjörg Rixner den Meckenbeurer Ortsfunken auf der Wendeplatte der Staudammkrone auf. Die Funkenschänke öffnet am Sonntag um 14 Uhr, und wenn die jüngsten Zuschauer abends Lampions mitbringen, wird das zur Stimmung beitragen. Wer motorisiert anreist, möge die Parkmöglichkeiten an den Straßen in Anspruch nehmen.

Reute: Nach der geglückten Premiere im Vorjahr ist auch 2020 in der Sonnenstraße allerhand geboten. Um 14 Uhr geht es am Sonntag mit Kaffee und Kuchen sowie dem Funkenringwürfeln los im Stadel. Der Funken selbst wird ab 18.30 Uhr abgebrannt. Erwerben lassen sich dazu Abzeichen für drei Euro. Der Erlös fließt einem karitativen Zweck zu. (rwe)