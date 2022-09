Hier kommen die Fachkräfte her

Im eigenen Tempo Richtung Zukunft. Das ist das Motto der 215 jungen Menschen, welche diesen Monat im Ravensburger Berufsbildungswerk (BBW) Adolf Aich der Stiftung Liebenau ihre Ausbildung oder ihr Berufsvorbereitungsjahr starten. Sie alle haben eines gemeinsam: einen sogenannten Teilhabebedarf, der zum Beispiel in einer Lernschwäche, psychischen Problemen oder einer Autismusstörung begründet sein kann. Sie lernen, mit diesen Herausforderungen zu leben und sich eine berufliche Perspektive aufzubauen. Einmal ausgelernt, sind sie als Fachkräfte für die Unternehmen der Region – und darüber hinaus – unverzichtbar. das berichtet die Stiftung Liebenau in einem Schreiben.

Für Corinna Arnold ist der Ausbildungsstart im BBW einer der spannendsten Tage im Jahr. Vor zwei Jahren ist sie aus der freien Wirtschaft in die Ausbildungseinrichtung der Stiftung Liebenau gewechselt und seitdem Ausbilderin im Berufsfeld Metalltechnik. „Viele unserer Azubis hätten es in einem Betrieb aufgrund ihrer Problemstellungen zunächst sehr schwer. Unser Vorteil im BBW ist, dass wir das Lerntempo an jede Teilnehmerin, an jeden Teilnehmer individuell anpassen und auf besondere Bedürfnisse eingehen können“, sagt Arnold. Insgesamt werden inzwischen 53 anerkannte Berufsausbildungen in 13 Berufsfeldern angeboten. Entsprechend belebt geht es an diesem Morgen auf dem Ausbildungsgelände an der Schwanenstraße zu, wo die 130 künftigen Fachkräfte ihre Ausbilderinnen und Ausbilder anhand der rotweißen Beachflags ausfindig machen. 85 weitere junge Erwachsene ziehen zeitgleich in ihr Berufsvorbereitungsjahr ein.

Einer von Corinna Arnolds neuen Schützlinge ist Marius Schmidbauer aus Tettnang, der eine Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker beginnt. Der 21-Jährige hatte nach seinem Hauptschulabschluss eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann begonnen, diese aber abgebrochen. „Im BBW habe ich dann erstmal ein Berufsvorbereitungsjahr gemacht, weil ich gar nicht wusste, was mir überhaupt Spaß macht und worin ich gut bin. Jetzt geht es nahtlos weiter“, sagt Schmidbauer. Seine Ausbildung hier unterscheidet sich formal nicht von einer regulären IHK-Ausbildung, die Inhalte – und damit auch die Qualität – sind absolut vergleichbar. Dafür wird Schmidbauer hier nicht unmittelbar mit dem Produktionsdruck eines Betriebes konfrontiert und kann sich so in seinem Tempo entwickeln. Dass diese Art der Ausbildung bei den Unternehmen längst als ebenbürtig wahrgenommen wird, lässt sich an den guten Vermittlungszahlen ablesen. „Im letzten Jahr haben wir hier fünf Metallfeinbearbeiter ausgebildet, die jetzt alle einen Job haben. Das gilt übrigens auch für einen Großteil unserer Fachkräfte aus anderen Bereichen, die auf dem Arbeitsmarkt sehr gefragt sind“, sagt Corinna Arnold.

Den Stellenwert des BBWs weiß auch Antje Beller von der Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg zu schätzen. „Wir finanzieren diese Ausbildung, weil wir an die Auszubildenden glauben und weil wir wissen, dass im BBW eine sehr gute Ausbildung garantiert wird“, sagte Beller in einer Videobotschaft an die neuen Auszubildenden.