Herdplatte verschmort Plastik

Die Tettnanger Feuerwehr ist am Donnerstagabend gegen 18.15 Uhr zu einem Brandeinsatz in die Ramsbachstraße ausgerückt. Wie die Polizei mitteilt, haben Anwohner eines Hochhauses leichten Rauch festgestellt, der aus einer Wohnung drang. Wie sich nach Rücksprache mit der Wohnungsinhaberin schnell herausstellte, hatte diese aus Versehen eine Herdplatte angeschalten, auf der ein Plastikuntersetzer abgelegt war. Durch die Hitze fing das Plastik an zu schmoren und verursachte die Rauchentwicklung. Ein Eingreifen der Feuerwehr war nicht mehr notwendig, es wurde lediglich der Plastikuntersetzer beschädigt.