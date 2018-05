Hemedglonker trotzen dem Wetter

Ein „verkehrter“ Umzug ist auch diesmal wieder der Hemedglonkerumzug in Tettnang gewesen. Das heißt: Es sind mehr Narren auf der Straße als Zuschauer am Straßenrand, weil hier halt jeder mitmachen kann. Meist mit Nacht- und Bettbekleidung und mit Kind und Kegel.

So machten sich am Sonntagabend trotz leichtem Nieselregen mehrere Hundert weiß gewandete Narren von der Storchenstraße auf den Marsch durch die Stadt – an der Spitze des Zuges Zunftmeister Michi Pfau und sein Gefolge. Über Montfort- und Schlossstraße zogen die Hemedglonker die Karlstraße hoch – sozusagen als närrische Hemedglonker-Einweihung nach dem Umbau.

Auf dem Bärenplatz gab es dann kein Halten mehr. Angefeuert durch Fanfarenzug und Stadtkapelle wurde gemeinsam gesungen und geschunkelt, was da Zeug hielt. Singen gibt Durst. Den zu löschen war in der Mininarrennacht anschließend genügend Gelegenheit in den umliegenden Lokalen. (hne)