Helfer bauen Amphibienschutzzäune auf

Die Amphibienschutzzäune stehen jetzt größtenteils. Am Samstag waren nicht nur 45 Helfer vom Amphipienschutzverein Tettnang und dem BUND Meckenbeuren vor Ort. Auch 15 Abiturienten des Montfortgymnasiums halfen tatkräftig mit. Sie alle gingen bei Dauerregen und ungemütlichen Temperaturen in Zusammenarbeit mit dem Amt für Umweltschutz im Landratsamt Bodenseekreis ans Werk.

Witterungsbedingt gab es viele Absagen, so dass nur der „alte“ Helferstamm anwesend war. Ausgerüstet mit Arbeitshandschuhen, Schaufeln und Hämmern wurden die Helfer am Samstag in Bürgermoos, Braitenrain sowie in Siggenweiler und Schleinsee tätig. Der Aufbau der Zäune in Obereisenbach und Wielandsweiler musste auf den nächsten Samstag verschoben werden. Zu Beginn wurden am Straßenrand eingelassene Eimer, in welche die Tiere fallen sollen und die mit einem Strich auf der Straße zum Wiederfinden gekennzeichnet sind, von Kies befreit.

Danach wurde der Schutzzaun, der aus einer stabilen Kunststoffplane besteht, ausgerollt, aufgerichtet und mit kräftigen Nägeln befestigt. Die Kreisstraße 7722 war für die Zeit des Zaunaufbaus auf Anordnung des Landratsamts zur Sicherheit der Helfer teilweise gesperrt. Dies vor allem auch, weil viele Kinder dabei waren, die tatkräftig mithalfen.

Kinder: „Tiere brauchen Schutz“

Auf die Frage, warum sie helfen, antwortete die Mehrzahl, „weil die Tiere dringend Schutz benötigen und es eine gute und wichtige Sache ist“. Zahlreiche Eltern machen das schon seit vielen Jahren und haben ihre Kinder für die Sache begeistern können. Jetzt sind diese zum Teil schon fast erwachsen und kommen mit ihren Freunden.

Einer Einladung gefolgt waren Bürgermeister Arman Aigner und Bernhard Vesenmayer, stellvertretender Bürgermeister, aus Eriskirch. Sie zeigten sich sehr interessiert und ließen sich von Tiermediziner Guido Koslowski genau informieren. Koslowski ist Amphibien-Experte und mit seiner Familie seit langem beim Schutz dieser Tiere aktiv.

Sobald zum Frühling hin die Nächte milder werden, beginnt die Wanderung von Kröten, Fröschen, Salamandern, Unken und Molchen zu ihren Laichplätzen. Sie suchen jedes Jahr die Gewässer auf, in denen sie selbst die Metamorphose durchgemacht haben. Dabei müssen sie Straßen überqueren, bei denen Tausende von schnellfahrenden Autos getötet werden.

Fast ein Drittel der Arten bedroht

Viele fallen auch in nicht abgedeckte Schächte und Gullys und schaffen es nicht mehr heraus. Da fast ein Drittel aller Amphibienarten laut Roter Liste als bedroht gilt, ist es unerlässlich, den Tieren bei ihrer Wanderung zu helfen. Wenn diese begonnen hat, kommen morgens von 7 bis 9 Uhr und abends von 19 bis 21 Uhr die Helfer und kontrollieren die Eimer.

Die Tiere werden gezählt, die Art und das Geschlecht bestimmt, dann werden sie über die Straße getragen und freigelassen. Bei dieser Arbeit sind auch Grundschüler aus Kau beteiligt. Nach ungefähr sechs bis acht Wochen ist die Wanderung beendet und die Zäune werden bis zum nächsten Jahr wieder verräumt.

Laut Guido Koslowski lag der Bestand am Schutzzaun in den Jahren 2003 bis 2007 bei 2500 bis 3000 Tieren. Der höchste Bestand von 5000 wandernden Tieren wurde im Jahr 2008 gezählt. Danach schrumpfte aus nicht genau geklärten Gründen die Zahl ständig, bis 2014 nur noch 380 Tiere gezählt wurden. Allerdings hätten zu dieser Zeit intensive forstwirtschaftliche Arbeiten mit schweren Maschinen in den angrenzenden Waldabschnitten stattgefunden.

Nach Gesprächen mit dem Forst könnten Maßnahmen nun besser koordiniert werden und der Bestand habe sich mit 1200 Tieren wieder etwas erholt und man erhoffe sich eine weitere Steigerung der Anzahl in den nächsten Jahren. Da auf dem ehemaligen Gelände des Schäferhundezwingers Zimmermann vom Amt für Umweltschutz des Bodenseekreises ein Biotop entstehen soll, könnte das auch für die Amphibien einen positiven Effekt bedeuten.