Helfen bringt Freude: Wie der autistische Muriel die Musik lieben lernte

Der 19-jährige Muriel ist einer der rund 40 schwer autistischen jungen Menschen, die Heide Kirst und ihre Mitstreiter in der Pandorga in São Leopoldo betreuen. Die Pandorga ist eigentlich Schule und Lebensort für die Kinder und Jugendlichen. Durch Corona hat sie sich zudem in eine Organisation verwandelt, die auch vor Ort bei den Familien praktische Lebenshilfe leistet. Die Tettnanger Sternsinger unterstützen das Projekt, und auch die Leser der „Schwäbischen Zeitung“ können dort mit ihren Spenden im Rahmen der der Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freunde“ einiges bewegen.

Pandorga-Gründerin Heide Kirst kennt Muriel schon, seit er neun Jahre alt ist: „Am Anfang war er sehr scheu, denn er war es nicht gewohnt, mit anderen Menschen außer seiner Familie zusammenzuleben.“ Nach zehn Jahren hat sich das geändert, auch wenn ein Außenstehender das bei einem oberflächlichen Blick erst einmal kaum feststellen würde: „Er nimmt weiterhin an keiner gemeinsamen Arbeit teil, kann lange stehen und einfach ins Weite blicken. Ihn interessiert kein Spielzeug, keine Zeitschrift, kein Buntstift, kein Papier.“

Doch der Blick unter diese Oberfläche zeigt, wie wohl sich Muriel in der Pandorga fühlt: „Er kommt mit dem Schulbus, und während er durchs Tor geht, zieht er schon seine Sandalen aus, die er weit weg schleudert. Er liebt es, barfuß zu gehen.“ In der Pandorga darf er so sein, wie er ist. Und er liebt Musik. Was normalerweise passiert, wenn der Musiklehrer zum Tor hereinkommt, beschreibt Kirst so: „Dann kommt Muriel langsam näher und stellt sich ans Fenster. Er schaut niemandem direkt ins Gesicht, man sieht jedoch an seiner Miene, wie er Spaß hat. Und manchmal lacht er sogar.“

Am Kaffeetisch warte Muriel, bis alle das Dankgebet für die Mahlzeit gesungen hätten, berichtet Kirst. Dann esse und trinke er wie alle anderen Kinder und Jugendlichen auch. Aber, so Kirst: „Er spricht kein Wort, obwohl wir mit ihm normal reden und er alles versteht.“ Ein Wunsch von Kirst und Muriels Eltern Isabel und Luciano hat sich noch nicht erfüllt.

Isabel hat Medikamente für ihren Sohn Muriel geholt, die die Pandorga noch auf Lager hatte. Sie ist eine Weile geblieben und hat viel von der Geschichte ihrer Familie berichtet. (Foto: Pandorga)

Sie bemühen sich, dem 19-Jährigen klar zu machen, dass er auch ohne Windeln leben kann. Kirst: „Er scheint jedoch in einer anderen Welt zu leben und nimmt es gar nicht wahr, dass er es könnte.“ Muriel sei ein lieber Mensch: Wenn man sanft mit ihm umgehe, dann lächle er. „Ob er aber verstanden hat, um was es geht, weiß man nicht.“

Seit Anfang Dezember besuchen die Mitarbeiter der Pandorga jeden Nachmittag drei bis vier der 40 Schüler, so wie Matheus mit seinen Eltern. Die Mutter ist oft krank, der Vater fährt mit einem Laster einer Firma Baumaterial aus. (Foto: Pandorga)

Als Muriels Mutter Isabel erfahren hat, dass eine deutsche Zeitung über die Pandorga und ihren Sohn schreiben möchte, und dass die Tettnanger Sternsinger das Projekt unterstützen, hat sie die folgenden Zeilen verfasst. Sie sagte Heide Kirst, sie wolle den Menschen in Tettnang sagen, wie dankbar sie sei, dass es die Pandorga für ihren Sohn gebe. Heide Kirst hat den Brief aus dem Portugiesischen so übersetzt:

„Mein Name ist Isabel Carla de Souza. Ich bin Hausfrau, und verheiratet mit Luciano Cousseau, der als Maurer arbeitet. Meine Mutter hat mir immer gesagt: Du kannst Dein Leben leben, oder darüber klagen. Ich habe beschlossen, mein Leben zu leben.

Als ich 24 Jahre alt war, wurde Muriel, mein wunderhübscher Sohn, geboren. Er blieb zehn Tage im Krankenhaus, dann kamen wir nach Hause. Er war zehn Jahre lang in Behandlung im Krankenhaus in Porto Alegre. Im Hospital de Clinicas habe ich dann erfahren, dass er Autist ist. Ich hatte dieses Wort noch nie gehört. Bei der Suche nach einer Behandlungsmöglichkeit bin ich auf einen Verein für behinderte Menschen namens ALDEF gestoßen. Dort habe ich erfahren, dass Autismus ein neurologischer Zustand ist, für den es bisher noch keine Heilung gibt.

Als es Zeit wurde, dass Muriel zur Schule sollte, hab ich gesucht und die Pandorga gefunden. Er war damals schon neun Jahre alt. Aber das war sehr wichtig für uns, denn in der Pandorga hat er gelernt, in Gemeinschaft zu leben. Außerdem gibt es Musik und vieles andere. Ich bin Heide und den Lehrerinnen sehr dankbar für alles, was sie für uns tun. Selbst jetzt mit diesem Virus lassen sie ihre Schüler nicht allein und stehen das zusammen mit uns Müttern durch.“

Fernanda ist blind und normalerweise sehr ernst. Sie braucht Hilfe bei allem, sei es Essen, Trinken, Anziehen, Spazierengehen. Als sie die vertrauten Stimmen aus der Pandorga hört, freut sie sich. Ihre Eltern sind tot. Sie lebt bei ihrer Schwester und ihrer Familie. (Foto: Pandorga)

Der Virus bestimmt eben auch in São Leopoldo das Leben: Bis Ende März gab es Unterricht, dann kam der Virus und die Pandorga musste schließen. Von Mitte Oktober bis November war es dann möglich, zweimal die Woche Kinder und Jugendliche aufzunehmen. Mit steigenden Infektionszahlen war dann schon wieder Schluss.

„Wir besuchen die Familien weiterhin regelmäßig, in erster Linie aber die, welche besonders Hilfe brauchen, etwa Windeln, Lebensmittel, Putzmittel und Medikamente“, äußert Heide Kirst. Sie selbst, eine Sozialhelferin und eine der Lehrerinnen seien auf diese Weise unterwegs. So versorgen sie auch Muriel und seine Eltern.

Das sagt Pandorga-Gründerin Heide Kirst zu diesem Bild: „Hier sehen wir João Victor, 25 Jahre alt, mit seiner Mutter und Lehrerin Roseli. João kam mit 6 Jahren zu uns. Er steht jeden Morgen am Tor. Wenn er das Auto hört, das er gut kennt, fängt er an zu rufen: „Heide, Heide, Heide.“ Er spricht wie auch andere bei uns kein Wort (nur eben „Heide“). Wir kennen uns aber auch schon so lange und sind gute Freunde.“ (Foto: Pandorga)

Ein großes Problem sei der Mangel an Medikamenten, sagt Kirst. Durch die Pandemie sei die „Medikamentenzentrale“ einfach geschlossen, und die Leute müssten sehen wie sie damit klar kämen. Dabei bräuchten ihre Kinder die Medikamente. Oft funktioniere das Ausstellen der Rezepte nur mit Hilfe befreundeter Ärzte und Psychiater, die schon lange mit der Pandorga arbeiteten.

Renata sitzt im Rollstuhl und mag ihre Lehrerin Danusa gar nicht mehr loslassen, als sie sie zuhause besucht. (Foto: Pandorga)

Kirst: „Dann helfen uns entweder Freunde beim Kauf der Medikamente helfen oder wir bezahlen sie aus der eigenen Tasche. Wer neurologische Medikamente braucht, kann nicht warten, bis die Medikamentenzentrale der Stadt wieder öffnet.“

Einige Kinder würden sonst depressiv, andere schmissen sonst mit Gegenständen oder würden Fensterscheiben zerschlagen, andere wieder liefen hin und her und weinten still vor sich hin. Gerade hier seien Spenden derzeit besonders wichtig, um das Leben der Familien ein wenig erleichtern zu können.