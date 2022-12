Helfen bringt Freude: Warum die Pandorga keine großen Ferien machen kann

Auch in Brasilien sind jetzt Schulferien, und damit auch in der Pandorga von Heide Kirst. Sie und ihr Team betreuen in der Einrichtung Kinder und Jugendliche mit Autismus. Die Tettnanger Sternsinger fördern das Projekt. Doch während es normalerweise so ist, dass sich Schülerinnen und Schüler über die Auszeit freuen, ist es in der Pandorga eben anders, wie Kirst in einem Schreiben schildert.

„Unsere jungen Menschen wissen nichts mit Ferien anzufangen“, äußert Heide Kirst. „Änderungen sind von Menschen mit Autismus nicht erwünscht.“ Das ist der Hauptgrund dafür, warum die Pandorga anders als andere Bildungseinrichtungen lediglich für die Weihnachtsfeiertage bis ins neues Jahr ihre Pforten schließt, damit das Team mit der eigenen Familie feiern kann. Und das Problem mit Änderungen ist auch der Grund dafür, warum manche Kinder und Jugendliche die Pandorga weiter besuchen, wenn sie schon erwachsen sind.

Krise für Tainara: Sie kann erst wieder mit dem Schulbus im Februar kommen

Manchen Familien ist es ganz und gar unmöglich, den täglichen Weg bis zum normalen Schulstart im Februar zu organisieren, wenn die Schulbusse wieder normal fahren. So ist das auch bei der Familie von Tainara. Die 27-Jährige hat laut Heide Kirst einen hohen Betreuungsbedarf. Die Familie ist arm: Die Mutter verkauft gebrauchte Wäsche, der Vater hat keine Arbeit. Ihre Tochter kann erst wieder ab Februar zu Pandorga, wenn der Schulbus fährt.

Für Tainara bedeutet das eine Krise: Sie kann sich selbst kaum äußern. Als sie vor den Ferien sehr unruhig wurde, zu schreien begann und ihren Kopf gegen den Tisch schlug, rief Heide Kirst die Mutter an. Sie bat diese, ihre Tochter abzuholen. Ob daheim etwas vorgefallen sei, fragte Kirst. Die Mutter hatte Tainara darauf vorbereitet, dass sie erst wieder ab Februar in die Pandorga könne.

Warum der reine Gedanke für sie schon schlimm ist

Darum hatten Heide Kirst und ihr Team sie gebeten, damit der Wechsel nicht so abrupt war. Der reine Gedanke führte bei der jungen Frau allerdings schon zu diesen Ausbrüchen. Während die Mutter auf dem Weg war, begann die Musiklehrerin mit ihrem Programm. Kirst: „Die Lieder müssen immer die gleiche Reihenfolge haben. So wissen unsere Autisten, welches Lied als nächstes kommt.“

Tainara beruhigte sich etwas und sang sogar mit. Als die Mutter kam, begann die 27-Jährige wieder zu wüten und zu schreien. Kirst berichtet, wie die Musiklehrerin sagte: „Tainara, jetzt musst du mir helfen zu singen. Und dann darfst du mit deiner Mutter nach Hause gehen.” Das klappte auch, allerdings ging Tanaira, ohne sich zu verabschieden.

Auch Erfreuliches: Wenn die neuen Sandalen passen

Heide Kirst schreibt: „Wir helfen der Familie mit Medikamenten. Die sollten sie normalerweise vom Staat erhalten, aber das klappt oft nicht. Tainara kann jedoch keinen Tag ohne ihre Medikamente leben.“ Die Pandorga ist also auch in den Ferien für sie da. Aber es ist für die Einrichtung eben nicht machbar, ein Schulbussystem in einem Ballungsraum zu ersetzen.

Gleichwohl gibt es immer wieder auch Erfreuliches: So etwa für Fernanda. Sie ist 32 Jahre alt und besucht die Pandorga bereits seit zwölf Jahren. Sie kann nichts sehen und spricht nicht. Ihre Schwester Ananda hatte jetzt neue Sandalen für sie gekauft und das Team der Pandorga gebeten, zu schauen, ob diese richtig passen. Bilanz laut Kirst: „Fernanda läuft viel und war auch beim Einkaufen richtig flott. Also kein Problem mit den neuen Sandalen.“

In Notfällen sind gute Kontakte wichtig

Im Fall der vierjährigen Sophia hat das Team der Pandorga noch vor dem Fest Nothilfe geleistet. Das Mädchen braucht täglich ein bestimmtes Medikament. Zuhause stieß Sophia die Glasflasche um. Die zerbrach, die Medizin lief aus. „Ich habe keine andere Flasche“, habe die Mutter verzweifelt in der Pandorga angerufen. Und der Neurologe, der Sophia kennt, ist nur alle zwei Wochen vor Ort, da er auch an anderen Orten tätig ist.

Die Lösung: ein gutes Netzwerk. Eine befreundete Ärztin stellte das Rezept aus, nachdem Kirst ihr das Malheur geschildert und erklärt hatte, warum Sophia das Mittel braucht. Die Apotheke, mit der die Pandorga arbeitet, hatte es nicht vorrätig, telefonierte aber herum. Heide Kirst musste in eine Nachbarstadt fahren, weil es sehr selten verschrieben wird. Als sie bei der Familie ankam, sei ihr Sophias Mutter vor Freude um den Hals gefallen.

Tainara ist eine fröhliche junge Frau mit Autismus. Dass sie aber einige Wochen nicht in die Pandorga kann, weil die Busse nicht fahren, führt zur krise. (Foto: Pandorga)