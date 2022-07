„Heiß auf Lesen“ steht in den Startlöchern

Seit vielen Wochen laufen die Vorbereitungen für den Sommerleseclub „Heiß auf Lesen“ in der Stadtbücherei Tettnang und schon am Dienstag, 12. Juli, geht es los. Die Kinderbücherei hat laut einer Mitteilung viele attraktive Bücher ausgewählt und sich Fragen ausgedacht. Für jede richtige Antwort wandert ein Zettel aus dem Clubheft in die Lostrommel.

Wer viel liest, verbessere also seine Gewinnchancen. Wer mag, kann ein Bild zum Buch malen oder eine Bastelarbeit anfertigen. Dafür gebe es ebenso ein Los. Die Bilder und kleinen Kunstwerke werden zudem in der Bücherei ausgestellt. Die Stadtbücherei hat von Geschäften aus Tettnang und der Umgebung viele Preise gespendet bekommen, die mit Zauberer Urs Jandl aus München bei der Abschlussveranstaltung am Samstag, 17. September verlost werden. Die Aktion richtet sich an Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren. Natürlich können auch jüngere Kinder oder etwas Ältere mitmachen, wenn sie geeignete Bücher für sich entdecken.

Die Anmeldekarten gibt es ab sofort an der Theke der Stadtbücherei Tettnang. Eine Anmeldung ist jedoch in den gesamten Sommerferien möglich. Fragen beantwortet das Team gerne vor Ort oder telefonisch unter 07542 / 510281.