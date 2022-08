Heinz Fischer hat 150-mal Blut gespendet

In einer kleinen Feierstunde haben Bürgermeister, Bruno Walter und der Vorsitzende des DRK, Ortsgruppe Tettnang, Hubertus von Dewitz, langjährige Blutspender geehrt. Das teilt die Stadtverwaltung Tettnang in einem Schreiben mit.

Von den anwesenden Blutspenderinnen und Blutspender gab es in diesem Jahr mehrere besondere Auszeichnungen. Wolfgang Diemer, Manfred Ehrle und Hildegard Wetzel wurden für 100 Blutspenden, Heinz Fischer sogar für 150 Blutspenden ausgezeichnet.

Bürgermeister Bruno Walter bedankte sich bei allen, die mit ihrer Blutspende bereit sind, sich aktiv für das Leben ihrer Mitmenschen einzusetzen. Ein weiteres Dankeschön galt auch dem Deutschen Roten Kreuz, das mit seinen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern die Durchführung der Blutspendetermine sichert. Auch Hubertus von Dewitz sowie Bianca Cichon vom DRK schlossen sich dem Dank an. Appellierten aber gleichzeitig an die Bürgerinnen und Bürger weiterhin aktiv in der Blutspende tätig zu sein, da die Anzahl der gespendeten Blutkonserven leider rückläufig sei. „Jeder Neuspender ist bei uns herzlich Willkommen. Herren dürfen sechsmal im Jahr, Frauen viermal im Jahr Blut spenden.“

Insgesamt haben von April 2021 bis März 2022 1555 Tettnangerinnen und Tettnanger Blut gespendet. Davon waren 97 Erstspender. Von insgesamt 48 zu Ehrenden waren bei dem Empfang 24 anwesend. Als Dank erhielten die Blutspenderinnen und Blutspender jeweils eine Ehrennadel und Urkunde sowie eine Pralinentruhe und einen Tettnanger Stadtgutschein überreicht. Im Anschluss wurde mit einem Gläschen Sekt und Häppchen angestoßen.

Die Ehrennadel in Gold für zehn Blutspenden: Patricia Gehring, Monika Meßmer und Maria Widmaier; Ehrennadel in Gold mit goldenem Eichenkranz und eingravierter Spendenzahl 25: Marion Burtscher, Siegfried Burtscher, Bianca Cichon und Sasa Ilic; Ehrennadel in Gold mit goldenem Eichenkranz und eingravierter Spendenzahl 50: Jörg Eckel, Herta Fetz, Roland Gehrke, Carola Grabherr, Ralf Rösch, Armin Schuchter, Monika Steiner, Bruno Stemmer, Stefan Wiemann und Gudrun Wuhrer; Ehrennadel in Gold mit goldenem Eichenkranz und eingravierter Spendenzahl 75: Roland Hübner, Doris Traub und Franz Zodel; Ehrennadel in Gold mit goldenem Eichenkranz und eingravierter Spendenzahl 100: Wolfgang Diemer, Manfred Ehrle und Hildegard Wetzel; Ehrennadel in Gold mit goldenem Eichenkranz und eingravierter Spendenzahl 150: Heinz Fischer.