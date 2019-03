Heimspiel für die B-Juniorinnen gegen Löchgau

Als derzeitiger Tabellenführer mit vier Punkten Abstand zum Spitzenreiter FV Löchgau stehen die U17-Juniorinnen des TSV Tettnang in der Tabelle der Oberliga Baden-Württemberg auf dem dritten Rang. Nun empfängt das Team des TSV-Trainerduos Karin Rasch-Boos/Mona Blank am Samstag, 23. März, um 15.30 Uhr den Tabellenführer zum Rückspiel im Tettnanger Ried.

Seit Jahren spielt die Mannschaft des FV Löchgau eine gute Rolle in der Juniorinnen-Oberliga, wie es in der Ankündigung heißt. Die Spielerinnen von FV-Trainer Marco Bärschneider besiegten vergangenen Samstag TuS Mingolsheim klar mit 5:0. Eine herausragende Rolle spielt derzeit FV-Torjägerin Marita Leimbach, die in der vergangenen Woche drei Treffer beisteuerte.

In der Vorrundenbegegnung Anfang Oktober taten sich die TSV-Mädchen beim 1:1-Unentschieden auf dem beinahe unbespielbaren Kunstrasenplatz in Löchgau schwer und haben sich daher fürs zweite Aufeinandertreffen in der laufenden Saison einiges vorgenommen.

Den TSV-Trainerinnen steht der komplette Kader zur Verfügung. Annika Ebert und Sophia Schäfer kehren wieder zurück ins Team. Und auch die TSV-Stürmerinnen Teresa Prosen, Amelie Veit und Anna Lena Kibler zeigten sich in den vergangenen Spielen in bester Torlaune. Für den TSV gilt es, sich zu Hause zu revanchieren und die drei Punkte in Tettnang zu behalten, um das Rennen an der Tabellenspitze wieder spannend zu gestalten.