Hat das Tettnanger Kino „KiTT“ eine Zukunft?

Bei den Bauarbeiten am Gespinstmarkt in Ravensburg hat ein Bagger eine Mittelspannungsleitung beschädigt. Dadurch ist um kurz vor 11 Uhr in etwa 9000 Haushalten und Geschäften der Strom ausgefallen.

Wie TWS-Pressesprecherin Brigitte Schäfer auf Anfrage mitteilte, seien um 11.30 Uhr ein Drittel der Betroffenen wieder ans Netz angeschlossen worden, die anderen sollen demnächst folgen.