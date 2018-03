Hardcore und Metal im Jugendhaus Tettnang

Zu einem Hardcore- und Metal-Konzert lädt das Jugendhaus Tettnang am Freitag, 23. Februar, ein. Auf der Bühne stehen die Bands Breaking Down, Deliver und Zombie Raindance. Breaking Down kommt aus Friedrichshafen und bieten einen derben Mix aus Hardcore und Deathcore, heißt es in einer Ankündigung des Jugendhauses. Die Stuttgarter Deliver (Foto) prägen schon seit 15 Jahren die deutsche Punk- und Hardcore-Landschaft mit ihren alten Bands wie zum Beispiel Come Closer, Crisis Never Ends und Semana Santa. Den Anfang macht aber Zombie Raindance aus Biberach, die mit einer abgefahrenen Mischung aus Metal und Elektrosounds begeistern wollen. Das Konzert beginnt um 20 Uhr im Jugendhaus, Eintritt fünf Euro. Kommen dürfen alle Musikbegeisterten ab 14 Jahren. Foto: Jugendhaus