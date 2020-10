Happy End für „Mister T“: Katzenschicksal bewegt den Tettnanger Tierschutzverein

Ein gebrochenes Hinterbein, völlig ausgehungert und kein Besitzer weit und breit in Sicht: Die Ausgangssituation sah nicht gerade vielversprechend aus, als der rote Jungkater eines Tages im Tettnanger Hinterland auftauchte und letztlich beim Tettnanger Tierschutzverein landete.

Immer wieder pflegt Gabi van de Löcht, Vorsitzende des Tierschutzvereins, Katzen in Not. Die Geschichte von „Mister T“ habe ihr wieder einmal bewiesen, dass es auch in fast auswegslosen Situationen noch ein Happy End geben könne, schreibt sie in einer Pressemitteilung. Der Kater habe Schmerzen gehabt und sei auf sein liebes Betteln hin zunächst von Anwohnern gefüttert worden, diese hätten ihn jedoch nicht behalten können und das Tier deshalb in die Obhut des Tierschutzvereins gegeben.

Der Gang zum Tierarzt sei traurig gewesen, berichtet van de Löcht. Der Tierarzt habe wenig Hoffnung auf eine vollständige Heilung gemacht. Der Bruch sei zu kompliziert gewesen und konnte nicht operiert werden. Nur eine Amputation des Beines würde die Schmerzen des kleinen Katers beenden können, so habe die Diagnose des Tierarztes gelautet. Die veranschlagten hohen Kosten habe man durch die schnelle und große Hilfsbereitschaft mehrerer Tierfreunde und deren Spenden decken können.

Als schließlich die schwere Operation anstand, waren viele Daumen für den kleinen Kater gedrückt. Mittlerweile habe sich „Mister T“ von dem Eingriff sehr gut erholt, schreibt van de Löcht. Schnell habe er gelernt, auch mit drei Beinen das Gleichgewicht zu halten. „Er flitzt durch die Wohnung seiner Pflegefamilie und kommt mit seiner Behinderung schon recht gut klar“, freut sich die Tierschützerin. Auch mit seiner Beeinträchtigung sei er nach wie vor ein großer Schmuser und habe einen ausgeglichenen Charakter. Und die beste Nachricht: Sogar ein neues Zuhause habe „Mister T“ in der Zwischenzeit schon gefunden.