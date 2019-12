Hans-Dieter Walter darf auf ICE-Lok mitfahren

Er hat die Städtepartnerschaft mit St. Aignan von Anfang an und damit 30 Jahre lang begleitet. Die letzten zehn Jahre im Partnerschaftsausschuss hatte er dessen Geschäftsführung inne, verschickte Einladungen, führte Protokolle, buchte Busse, reservierte Tische in Lokalen und vieles mehr.

Gestern wurde nun Hans-Dieter Walter von der Tettnanger Partnerschaftspräsidentin Sonja Hänle aus dem Partnerschaftsausschuss verabschiedet. Nach 30 Jahren seien nun auch andere am Zug und in der Pflicht, so Hans-Dieter Walter.

Zum Abschied und in Würdigung seiner großen Verdienste für die Städtepartnerschaft mit Sant-Aignan bekam Hans-Dieter Walter ein ganz besonderes Geschenk, ganz nach seinem privaten Hobby, dem Bahnfahren: Er darf bei einer ICE-Fahrt von Stuttgart entweder nach Frankfurt oder München im Führerstand der Lok mitfahren, ein ganz besonderes und außergewöhnliches Erlebnis.

Der Partnerschaftsausschuss sagt Hans-Dieter Walter ein ganz großes Dankeschön.