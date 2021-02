Handwerkskammer: Gelder müssen fließen

Bund und Länder haben beschlossen, den Lockdown bis zum 7. März zu verlängern. Dass aber nicht alle Betriebe, die gute Hygienekonzepte vorliegen haben, öffnen können, ärgert den Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Ulm, Tobias Mehlich.

„Es ist gut, dass es für die Friseurbetriebe endlich eine klare Perspektive gibt und diese ab Anfang März unter Auflagen wieder öffnen dürfen. Das gibt den seit Mitte Dezember 2020 geschlossenen Friseuren Planungssicherheit und nimmt den Betrieben und ihren Beschäftigten ein Stück Existenzangst“, sagt Mehlich. Zudem helfe es, einen hohen Verlust von Arbeits- und Ausbildungsplätzen abzuwenden. Dieser Beschluss würdige nicht zuletzt auch die von den Friseurbetrieben – im Ulmer Kammergebiet gibt es davon rund 1700 – erarbeiteten und umgesetzten Hygienekonzepte. „Gleichzeitig ist es sehr bedauerlich, dass das Kosmetikerhandwerk bei den Beschlüssen keine Berücksichtigung gefunden hat – auch für diese Handwerksbetriebe liegen gute Hygienekonzepte vor, die eine Öffnung erlaubt hätten“, so Mehlich weiter. Die Verlängerung des Lockdowns belaste sehr viele Handwerksbetriebe anderer Gewerke in zunehmendem Maße und bringe viele von ihnen an ihre Belastungsgrenze. Dabei könnten bei Einhaltung aller Hygienestandards neben Friseurbetrieben auch Kosmetikstudios und Ladengeschäfte von Handwerkern wieder öffnen, ist die Handwerkskammer überzeugt. Im Gebiet der Handwerkskammer Ulm zwischen Ostalb und Bodensee sind mehr als 3000 der insgesamt rund 19 500 Handwerksbetriebe direkt vom Lockdown betroffen. Und auch die knapp 1400 Kosmetikbetriebe brauchen dringend eine klare Öffnungsperspektive, um planen zu können, heißt es weiter.

Man wolle im regionalen Handwerk möglichst rasch wieder zu einem weniger eingeschränkten Alltag und Geschäftsbetrieb zurückkehren. „Das kann verantwortungsvoll gelingen. Aber es kann nur dann gelingen, wenn wir die weiterhin von den Beschränkungen besonders betroffenen Betriebe und Unternehmen nicht allein lassen“, sagt Mehlich. Das endgültige Aus dieser Betriebe werde man nur verhindern können, wenn die zugesagten Finanzhilfen des Bundes auch in voller Höhe auf den Konten der Betroffenen eingehen. Für die Betriebe werde die Situation mit jedem weiteren Tag, den sie geschlossen bleiben, zunehmend existenzgefährdend. Ein guter und längst überfälliger Schritt sei, dass die Überbrückungshilfe III nun beantragt werden kann. „Aber die Gelder müssen jetzt zügig fließen, wenn man nicht will, dass Handwerksbetriebe in die Insolvenz getrieben werden. Nur so kann ein größerer und dauerhafter Schaden abgewendet werden.“

Außerdem mache sich die Handwerkskammer bereits seit Beginn der Pandemie für eine Erweiterung des geltenden steuerlichen Verlustrücktrags für Betriebe stark und lobt, dass dieser nun ansatzweise beschlossen wurde. „Da geht aber noch mehr“, sagt Mehlich und fordert: Die Verlustverrechnung müsse zusätzlich auf mehrere Jahre ausgeweitet werden, denn sie wirke gut und entlaste betroffene Unternehmen und Betriebe enorm. Gleichzeitig werden dadurch laut Mehlich grundsätzlich gesunde Betriebe, die allein durch die Pandemie und die angeordneten Schließungen geschädigt wurden und ihre Steuern immer bezahlt haben, entlastet und gestützt. Davon werde auch der Staat wieder profitieren, wenn diese Betriebe nicht verschwinden und dann wieder diese so wichtigen Steuern erwirtschaften.“