Handballreserve der SGA schiebt sich auf Platz zwei vor

Ein ganz starkes Auswärtsspiel haben am Sonntagmittag die Kreisliga-Handballerinnen der SG Argental 2 beim 34:24 (17:15)-Sieg in Bad Saulgau abgeliefert. Aus einer gut stehenden Abwehr heraus entwickelte sich laut Vereinsbericht in der ersten Halbzeit gegen den letztjährigen Absteiger aus der Bezirksklasse ein spannendes Spiel auf Augenhöhe und ging mit 17:15 in die Halbzeitpause. Auch verschiedenste Deckungsformationen der Bad Saulgauerinnen konnten die Landesligareserve der SGA in der Folge nicht aus dem Konzept bringen. Unter Führung von Tamara Gaschler, die zehn Tore zum Sieg beisteuerte, zog Argental in der zweiten Halbzeit Tor um Tor davon und gewann sicher und verdient mit 34:24. Am 9. Februar empfängt das Team von Trainer Hermann-Josef Altwicker den TSV Lindau. Eine spannende Aufgabe – konnte die SGA doch keines der vorherigen drei Spiele gegen Lindau für sich entscheiden.