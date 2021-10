Handballern der HSG Langenargen-Tettnang fehlt am Ende auch ein bisschen Glück

Beim Tabellenführer MTG Wangen III haben die Handballer der HSG Langenargen-Tettnang in der Bezirksklasse mit 28:30 (18:16) verloren. Gegen die erfahrene dritte Mannschaft des Verbandsligisten führte die HSG teils mit vier Treffern. In der 58. Minute lagen die Gäste noch in Führung. Dennoch schaffte es Langenargen-Tettnang nicht, den Sieg nach Hause zu holen. „Mein Team hat leidenschaftlich gekämpft und am Ende hat uns das Glück gefehlt, um einen oder zwei Punkte aus Wangen zu entführen“, sagte HSG-Trainer Clemens Balle.

Das Spiel in der Argenhalle in Wangen war zunächst sehr ausgeglichen. Nach 15 Minuten stand es 9:9. Dann zog die HSG auf 13:9 davon. Bis zur Pause schmolz die Führung allerdings auf zwei Tore, da der Wangener Stefan Rosenwirth das Spiel an sich riss. In der zweiten Halbzeit blieb es eng. Langenargen führte lange, in der 42. Minute glich Wangen zum 22:22 aus. In der Schlussphase ging es laut Mitteilung Hin und Her. Immer wieder führte die Langenargen-Tettnang, die MTG glich aus. In den Schlussminuten fehlte der HSG schließlich auch das nötige Glück, um das Spiel zu gewinnen. Die letzten vier Tore gingen auf das Konto von Rosenwirth, die letzten beiden seiner ingesamt 13 Treffer zum 30:28 erzielte der Wangener innerhalb von drei Sekunden.