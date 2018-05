Handballerinnen sind ohne Chance

Das letzte Saisonspiel der Handballerinnen der SG Argental in der Landesliga ist anders verlaufen als erwartet. Die Mannschaft kam über 60 Minuten lang nicht ins Spiel und musste sich so schlussendlich mit 19:28 in Schnaitheim geschlagen geben.

Im letzten Spiel ging es für die SG lediglich noch um die Endplatzierung. Mit einem Sieg hätte man die Saison auf einem guten sechsten Platz abgeschlossen. Durch diese Niederlage und den Sieg von Bettringen am letzten Spieltag rutscht die Mannschaft um Trainer Uwe Bittenbinder auf Rang acht ab. Man hatte sich für das Spiel in Schnaitheim vorgenommen sich noch einmal zu motivieren um an die Leistung vom letzten Heimspiel anzuknüpfen und sich nicht abschießen zu lassen.

Es läuft nicht rund

Bereits von Spielbeginn an wollte bei der SGA nichts funktionieren und auch die 4-2-Abwehr mit der man die Gastgeberinnen überraschen wollte, war zu harmlos, sodass man relativ schnell die Abwehr wieder umstellen musste. So ging Schnaitheim bereits nach sechs Minuten mit 3:0 in Führung. Lediglich Torhüterin Cathrin König verhinderte in diesen Minuten einen noch höheren Rückstand. Erst dann erzielte Dalin Kozok die ersten beiden Treffer für die Gäste. Bis zur 22. Minute konnte man an der TSG dranbleiben (7:6), doch in den folgenden Minuten häuften sich die Fehler und Fehlwürfe bei der SG und Schnaitheim zog bis zur Halbzeit auf 14:8 davon.

Auch in der zweiten Hälfte war es, als wäre die SGA nicht anwesend. In der Abwehr zu harmlos und in der Vorwärtsbewegung verlor man zu oft den Ball. Den ersten Treffer im zweiten Durchgang markierte Maike Bittner. Doch durch die vielen Ballverluste konnten die Gastgeberinnen immer wieder einfache Tore durch Konter erzielen. Nach zehn Minuten stand es 19:12 und in der 50. Minute zeigte die Anzeigetafel einen Spielstand von 24:16. Dass für die Gäste nichts mehr zu holen ist, war klar und man versuchte, das Spiel so gut es ging, über die Bühne zu bringen. Doch in den letzten Spielminuten musste die SGA dann in doppelter Unterzahl agieren und so konnte Schnaitheim die letzten drei Tore des Spiels zum Endstand von 28:19 erzielen.