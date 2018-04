Handballerinnen der SGA stehen vor letztem Saisonspiel

Nur noch einmal müssen die Handballschuhe in dieser Saison geschnürt werden. Die SG Argental tritt am kommenden Sonntag, 29. April, um 15 Uhr beim Tabellensechsten in Schnaitheim an. Der Gewinner der Partie schließt die Saison auf Rang sechs der Landesliga ab. Daher möchten die Argentalerinnen noch einmal ihr Bestes geben, Spaß haben und das Handballjahr auf einem guten Platz abschließen.

Die TSG steht schon die gesamte Saison über im Mittelfeld der Tabelle. Diesen Platz möchten sie laut Vorschau verteidigen und sich bei ihrem letzten Heimspiel noch einmal gut präsentieren. Mit 19:23 Punkten haben sie lediglich einen Punkt mehr als die SGA auf dem Konto, was auf ein spannendes Spiel schließen lässt.

Jedoch ging man in den vergangenen Jahren in Schnaitheim immer leer aus. Nach dem Hinspiel ist auf jeden Fall klar, dass die Schnaitheimerinnen schlagbar sind. In der heimischen Halle zeigten die SGAlerinnen eine gute Leistung und gewannen klar mit 32:21. Wichtig wird es sein, die hochgewachsene Kreisläuferin Susanne Fischer in den Griff zu bekommen, was nur durch eine gut arbeitende Abwehr möglich ist. Wenn die Mannschaft um Spielerin Maria Weber erneut so eine kämpferische Leistung abruft wie beim vergangenen Heimspiel, ist für die SG alles drin. Beim letzten Saisonspiel werden, bis auf die langzeitverletzte Franziska Straub und Tamara Gaschler, alle SGA-Spielerinnen auflaufen.