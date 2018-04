Handballerinnen der SGA laden zum Saisonabschluss ein

Die SG Argental bestreitet ihr letztes Spiel in der heimischen Carl-Gührer-Halle. Um 19 Uhr empfangen die Landesliga-Handballerinnen den aktuellen Tabellen zweiten TSV Urach in der Carl-Gührer-Halle in Tettnang.

Mit dem TSV Urach kommt ein starker Gegner nach Tettnang. Mit 33:7 Punkten steht der TSV aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz und dürfte somit Relegation um den Aufstieg in die Württembergliga spielen. Rein rechnerisch wäre auch noch die Meisterschaft drin, wenn Zizishausen patzen würde. Lediglich drei Niederlagen und ein Unentschieden gegen Nürtingen, Zizishausen, Gerhausen und Bettringen hat Urach bisher auf der Negativseite.

Somit geht die SGA als klarer Außenseiter in ihr letztes Heimspiel. Da der Klassenerhalt schon seit letzter Woche fest steht können die Gastgerberinnen ohne Druck in das Spiel gehen und frei auf spielen. Allerdings gibt es einiges wiedergutzumachen, denn beim Hinspiel kassierten die Argentalerinnen eine bittere 21:34-Klatsche. An diesem Tag lief bei der SG nicht viel zusammen und man hatte große Probleme mit der offensiven Abwehr der Uracherinnen. Die Gäste überzeugen vor Allem durch ihre starke Rückraumspielerin Zinete Fazliu, welche im Hinspiel 14 Feldtore erzielte.

Diese gilt es in den Griff zu bekommen und immer hell wach zu sein. Die Mannschaft um Trainer Uwe Bittenbinder will sich im letzten Heimspiel noch einmal ordentlich präsentieren und durch Kampfgeist den Gästen so gut es geht Paroli bieten und vielleicht ist ja sogar eine Überraschung drin.

Die Argentalerinnen hoffen auf zahlreiche Zuschauer, da einige Aktionen für den Saisonabschluss geplant sind. Freuen können sich alle die in den SG Argental Farben kommen, denn dann wartet ein Freigetränk auf sie. Nach dem Spiel wird die langjährige Spielerin Maria Weber verabschiedet, welche viel für den Verein und die Mannschaft geleistet hat und jetzt ihre Karriere beendet.