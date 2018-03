Handballerinnen der SG Argental sind in der Pflicht

Nach einer dreiwöchigen Spielpause melden sich die Landesliga-Handballerinnen der SG Argental wieder zurück. Am Samstagabend (3. März) ist der SC Lehr II in der heimischen Carl-Gührer-Halle in Tettnang ab 19 Uhr zu Gast. Gegen den Tabellenletzten zählt für die SGA laut Vorschau nur ein Sieg.

Noch sieben Spiele müssen die Spielerinnen der SG Argental alles geben und so viele Punkte wie möglich ergattern, um die Klasse zu halten. Neben der Tabellenspitze, der MTG Wangen und TSV Urach spielen die Argentalerinnen noch gegen Teams aus dem Mittelfeld und dem unteren Tabellendrittel. Hier muss die SGA punkten, um sich von den Abstiegsplätzen absetzen zu können – liegen doch alle betroffenen Mitkonkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt ziemlich eng beieinander. Während der SGA-Spielpause bezwang Ebersbach/Bünzwangen den TB Neuffen, zog an Argental vorbei und hat momentan ein Spiel und einen Punkt mehr auf dem Konto. Auf den Rängen neun und zehn direkt hinter der SGA lauern der TB Neuffen und die SG Bettringen mit nur einem Punkt weniger. Die SGA muss in den nächsten Wochen alles geben, um gegen die direkten Konkurrenten zu punkten und Platz sieben oder acht zu festigen.

Die ersten beiden Punkte gilt es am Samstag den abstiegsgefährdeten Damen aus Lehr abzuluchsen. Um den Zweier in der eigenen Halle zu behalten, muss die komplette Mannschaft eine andere Einstellung an den Tag legen als beim Hinspiel in Lehr. Im Oktober gewann das Team um Trainer Uwe Bittenbinder in letzter Sekunde mit 25:24. Damals lief nicht viel rund, die Argentalerinnen konnten das komplette Spiel über nur eine knappe Führung halten, ehe es am Ende nochmal eng wurde. Durch die lange Spielpause ist die Mannschaft aus dem Rhythmus, auch von der Krankheitswelle wurde man nicht verschont. Doch ist zu hoffen, dass beim Heimspiel am Samstagabend wieder alle fit sind.