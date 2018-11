Handballerinnen der SG Argental feiern dritten Heimseig in Folge

Die Landesliga-Handballerinnen der SG Argental haben den dritten Heimsieg in Folge eingefahren. Nachdem die Argentalerinnen in der Partie gegen Neuffen mit Abwehrproblemen zu kämpfen hatten, forderte Trainer Uwe Bittenbinder eine deutliche Steigerung von seiner Mannschaft. Und die Mannschaft setzte es beim 23:14-Erfolg gegen Gerhausen um.

Von der ersten Minute an agierten die Gastgeberinnen konzentriert im Defensivverbund und stellten die dezimiert angereisten Gäste vor eine schwere Aufgabe. Auch Cathrin Müller im Argentaler Gehäuse vereitelte in der Anfangsphase einige Chancen der Gäste. Nach Toren durch Janina Hirscher und Isabell Hirscher ging die SGA 3:0 in Führung (5. Minute), ehe die Gäste zu ihrem ersten Treffer kamen. Die folgenden Minuten wurden durch die Abwehrreihen dominiert. Die Gastgeberinnen zeigten sich nach erster und zweiter Welle effektiv und erspielten sich bis zur Halbzeit einen Vier-Tore-Vorsprung.

Aus einer stabilen Abwehr heraus ergatterten sich die Spielerinnen des SGA nach Wiederbeginn laut Vereinsbreicht immer wieder den Ball und münzten diese in einfache Tore um. Nach einem 7:1-Lauf war die Vorentscheidung gefallen (17:9;42.).

Die Kräfte der Gerhausenerinnen schwanden aufgrund der fehlenden Wechselmöglichkeiten merklich. Zehn Minuten vor Spielende traf Mareike Teichmann zur Zehn-Tore-Führung (22:12; 54.). In den letzten Spielminuten ließ die Konzentration der Argentalerinnen deutlich nach, die technischen Fehler häuften sich und Gerhausen erzielte in doppelter Unterzahl noch zwei weitere Treffer.

Mit diesem wichtigen Sieg gegen Gerhausen verlässt die SG Argental die Abstiegszone und schließt zum Mittelfeld auf.