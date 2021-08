Handballcamp: JSG Bodensee überrascht Kinder – Packende Partie gegen Eltern

Die JSG Bodensee hat ein internes Handballjugend-Trainingslager durchgeführt. 19 junge Nachwuchshandballer der Jahrgänge 2012 bis 2014 nahmen daran teil, zwei Tage lang gestaltete das Trainerteam Selina Brentel und Georg Vögele dieses zusätzliche Ferienprogramm in der Carl-Gührer-Halle in Tettnang.

Brentel und Vögele legten dabei viel Wert auf Abwechslung. Demnach gab es an den verschiedenen Tagen jeweils andere Schwerpunkte. Während der Fokus bei dem Trainingslager vom 13. bis 14. August am Freitag auf der Geschicklichkeit und Koordination lag, ging es am Samstag mit spielerischen Elementen wie Passen, Fangen, Werfen und Prellen weiter. „Besonders schön war das Werfen mit Wasserbomben, das als Überraschung vor der Halle organisiert wurde“, sagte Vögele. Laut dem Trainer stand der Samstagnachmittag dann im Zeichen des Wettkampfes. Die Kinder traten gegen ihre Eltern an, in den Sommerferien ließ sich kein anderer Gegner finden. Es war eine spannende Partie, in der die Eltern enormen Ehrgeiz entwickelten und in Führung gingen. Der Nachwuchs kam trotz vieler Chancen nur selten zum Torerfolg. „Erst die zahlenmäßige Überlegenheit, 19 Kinder gegen sechs Eltern, brachten die Camp-Kinder auf die Siegerstraße“, so Vögele. Zum Abschluss bekamen alle Teilnehmer eine Medaille sowie eine Urkunde.