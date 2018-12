Handball-Zweite der SGA begleicht die Rechnung

Niederlage im Pokal, Niederlage im ersten Meisterschaftsspiel: Die Handballerinnen der SG Argental II hatten in der Kreisliga Bodensee nicht wirklich gute Erinnerungen an das Team aus Leutkirch. Allerdings fiel die Saisonauftaktniederlage mit 11:12 denkbar knapp aus. Das und die starken Leistungen in den letzten Spielen führte SGA-Trainer Hermann-Josef Altwicker seinen Damen in der Teambesprechung vor dem Spiel vor Augen. Es klappte diesmal ganz gut. Die SGA siegte deutlich mit 27:12 (13:4) und beglich nun die Rechnung.

Altwicker verlangte, wie schon in den vorherigen Spielen, eine konzentrierte Leistung. Und er konnte laut Vereinsbericht zufrieden sein: Denn sein Team setzte die Anweisungen Punkt für Punkt um und führte zur Halbzeit verdient mit 13:4. Tempo und Umsetzung der vom Trainer vorgegebenen Wurfbilder führten ein ums andere Mal zu schönen Toren. In der Halbzeitpause warnte der Trainer sein Team zwar vor etwaigen Nachlässigkeiten, die Warnung war jedoch unbegründet. Wie schon in Hälfte eins, so waren auch in der zweiten Halbzeit die Aktionen zielstrebig und erfolgreich. Die Leutkircher Handballerinnen standen immer wieder vor unlösbaren Aufgaben in der Deckung und im Angriff. Der Kantersieg der Landesligareserve fiel mit 27:12 absolut verdient aus.

Jetzt kommt am nächsten Wochenende der Tabellenzweite aus Bad Saulgau in die Carl-Gührer-Halle nach Tettnang. Eine interessante und spannende Aufgabe für das Team von Altwicker. In dieser Partie wird sich zeigen, ob die SGA-Zweite bereit ist, ganz oben mitzuspielen.