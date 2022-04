Handball: SG Argental will Punkte für den Klassenerhalt

Die Landesliga-Handballerinnen der SG Argental sind noch nicht durch. Zwar stehen sie zurzeit auf dem sechsten Rang, aber nach unten ist es nicht weit. Das ist auch eine Folge vom Spiel am vergangenen Sonntag: Bei der FSG Giengen-Brenz verlor die SGA mit 27:30 (17:19).

Ausschlaggebend für die achte Saisonniederlage war eine Unterlegenheit im letzten Spielabschnitt. Erst in der 43. Minute gelang Argental in Person von Lea Bohner das 22:21-Führungstor. Doch in den darauffolgenden Minuten trafen nur noch die Gastgeber – nach 50 Minuten stand es 25:22 für die FSG, die den Sieg auch nach Hause brachte.

Jugend unterstützt erste Mannschaft

Nach der Pleite ist Argental nun also stark gefordert. Womöglich gibt es in dieser Spielzeit nämlich drei Absteiger, weshalb das Team von Trainerin Stefanie Raaf das Punktekonto noch aufstocken sollte. Am kommenden Samstag bietet sich eine gute Gelegenheit. Die SGA spielt ab 20 Uhr in der Carl-Gührer-Halle in Tettnang gegen das Schlusslicht TG Geislingen. Ramona Endraß, Marie Dollmann und Katharina Stellmacher fallen verletzt aus. Dafür sind Selina Brentel und Tanja Ruetz wieder mit an Bord, außerdem wird die SGA von der Jugend unterstützt.

Noch dringender punkten muss die TSG Ailingen. Ein schwieriges Vorhaben: Der Vorletzte gastiert beim Dritten HSG Langenau-Elchingen (Sonntag, 15.15 Uhr).