Handball: SG Argental fordert den Tabellenführer TV Gerhausen

In der Frauen-Bezirksliga gibt es am Samstag um 18 Uhr das Aufeinandertreffen zwischen dem Dritten SV Tannau und dem Vierten HSG Lonsee-Amstetten. Ort der Partie ist die Mehrzweckhalle in Tettnang-Obereisenbach.

Die Handballerinnen der SG Argental stehen in der Landesliga vor einer Herkulesaufgabe. Nach dem 27:19-Derbysieg gegen die TSG Ailingen reist die SGA nun nämlich zum noch verlustpunktfreien Tabellenführer TV Gerhausen. Start der Begegnung in der Dieter-Baumann-Sporthalle in Blaubeuren ist am Samstag um 16 Uhr.

„Um den Spitzenreiter zu ärgern, müssen wir alles geben und dürfen uns keine Schwächephasen wie in den vergangenen Spielen erlauben“, ist sich die aktuell viertplatzierte SG Argental der Schwere der Aufgabe bewusst. „Die Gastgeberinnen haben sich nach ihrem Aufstieg in die Landesliga verstärkt, besonders gefährlich ist ihre linke Angriffsseite.“

Heimspiel für die TSG Ailingen

Doch auch die SGA hat ihre Qualitäten. Zu spüren bekam dies zuletzt die TSG Ailingen , die nun am kommenden Samstag in der Sporthalle Ailingen an der Fohlenstraße 19 ab 20 Uhr der HSG Langenau/Elchingen begegnet.