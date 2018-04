Handball-Saisonabschluss der HSG steigt in Tettnang

Die Bezirksklasse-Handballer der HSG Langenargen-Tettnang I laden am Sonntag, 29. April (Anwurf 15 Uhr), zum Saisonabschluss in die Carl-Gührer-Halle Tettnang ein. Zu Gast ist der TSV Lindau. Anders als bei der HSG geht es beim TSV noch um den Klassenerhalt.

Zwar merkte man Langenargen-Tettnang beim unerwartet knappen Sieg in Wiblingen am vergangenen Sonntag bereits, dass die Luft raus ist. „Trotzdem, es ist für mich eine Charakterfrage, dass wir uns gegen Lindau noch einmal richtig anstrengen“, sagt Clemens Balle. Sein Team könnte es womöglich motivieren, dass es nur mit einem Sieg die Saison sicher auf dem vierten Tabellenplatz abschließt – und damit nächste Saison als Anwärter auf den Bezirksliga-Aufstieg gilt. Schließlich ist ein Sieg des Tabellennachbarn und Verfolger Illertal gegen Ehingen II (das Spiel findet wie alle Partien am letzten Spieltag zeitgleich statt) zumindest wahrscheinlich, und den direkten Vergleich hat Illertal gegen die HSG gewonnen. „Der vierte Platz entspricht unserem Leistungsstand, den wollen wir verteidigen“, sagt Balle. Mit Lindau hat die HSG ohnehin noch eine Rechnung offen: Die Niederlage in der Hinrunde war „einer der bösesten Schnitzer in dieser Saison“, erinnert sich Clemens Balle.