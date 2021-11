Handball-Landesliga: SG Argental unterliegt Spitzenreiter

Beim ungeschlagenen Tabellenführer in der Handball-Landesliga haben die Damen der SG Argental die zweite Saisonniederlage kassiert. Die Mannschaft von Trainerin Stefanie Raaf bot Paroli, musste sich aber aufgrund einer schwachen Angriffsleistung mit 17:21 (11:14) geschlagen geben.

Die Idee von Trainerin Raaf war es, die gefährliche Rückraumschützin Franziska Kaupp von Anfang an aus dem Spiel zu nehmen. Das funktionierte auch: Kaupp kam erst in der 24. Minute per Siebenmeter zu ihrem ersten ihrer sieben Torerfolge in diesem Spiel. Bewusst nahm Raaf damit aber in Kauf, dass die anderen Spieler des TVG etwas mehr Platz haben. Und damit wussten die Gastgeberinnen etwas anzufangen – nach sieben Minuten lag Gerhausen mit 6:4 in Front. „Unser Rückzugsverhalten war zu langsam“, so die Analyse der SGA in ihrer Mitteilung. Dennoch hielten die Gäste gut dagegen, bis zur 23. Minute (10:10) setzte sich so zunächst keines der beiden Teams ab. Nach der Halbzeit gelang es dem Spitzenreiter der Landesliga aber, sich eine Drei-Tore-Führung herauszuspielen (14:11).

Argentalerinnen verpassen den Ausgleich

Die Gäste stellten aber wieder den Anschluss her – nach 39 Minuten stand es 16:15 für den TVG. In der Folge verpasste die SGA jedoch mehrmals den Ausgleich. Dann traf Gerhausen durch Ines Mahler und Kaupp zum 17:15 (47.) und 18:15 (50.) und spielte den Sieg souverän herunter. Die letzten Minuten fanden ohne Ramona Endraß statt, ihre dritte Zwei-Minuten-Strafe führte zur Disqualifikation (51.).

Ein 24:24 (11:12)-Remis in der Handball-Landesliga gab es unterdessen zwischen der TSG Ailingen und der HSG Langenau/Elchingen.