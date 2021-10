Handball: Knapper Erfolg für die SG Argental

Die Handballerinnen der SG Argental haben ihr erstes Spiel in der Landesligasaison 2021/2022 gewonnen. Nach einem holprigen Start und einer spannenden Schlussphase bezwang die Mannschaft von Trainerin Stefanie Raaf die SG Lauterstein/Treffelhausen/Böhmenkirch mit 22:21 (9:9) und konnte so die ersten beiden Punkte auf der Habenseite verbuchen.

In der Carl-Gührer-Halle in Tettnang begann die SGA nervös. Mehrmals scheiterte das Raaf-Team an der gegnerischen Torhüterin. Das ermöglichte es den Gästen, durch Helena Dommer (3.) und Katharina Sautter (5.) mit 2:0 in Führung zu gehen, ehe Ramona Endraß (6.) und Marie Dollmann (7.) die ersten beiden Saisontreffer für die SGA erzielten. So stand es zwischenzeitlich 2:2, in den folgenden Minuten schlichen sich aber immer wieder Fehler in das Spiel der Argentalerinnen ein – die SG LTB zog auf 8:4 davon. Daraufhin nahm Trainerin Raaf eine Auszeit, welche ihre Wirkung zeigte. Laut SGA-Mitteilung stand anschließend die Abwehr besser und im Angriff nutzten die Gastgeber besser die Lücken: Argental egalisierte, zur Halbzeit stand es 9:9.

SG LTB lässt sich nicht abschütteln

Nach der Pause schaffte es die SGA, dank zwei Treffern von Milena Kunz in der 34. Minute und einem Tor von Katharina Stellmacher (35.) mit 12:9 erstmals in dieser Begegnung in Führung zu gehen. Die SG LTB ließ sich aber nicht abschütteln, bis zum Schluss konnte sich keine der beiden Teams entscheidend absetzen, nach 53 Minuten stand es 20:20. Dalin Kozok (54.) und Ramona Endraß (59.) brachten die SGA dann mit 22:20 in Front. Das sollte auch zum Sieg reichen – Dommer gelang nur noch das Tor zum 21:22-Endstand aus Sicht der SG LTB.

Das nächste Spiel bestreitet die SGA wieder zu Hause. Samstag, 16. Oktober, geht es um 20 Uhr gegen die HSG Oberkochen/Königsbronn.