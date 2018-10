Handball-Grundschulaktionstag mit der SG Argental

Handballbegeisterung in der Grundschule: Unter dem Motto „Lauf Dich frei! Ich spiel Dich an!“ hat am Freitag, 12. Oktober, der Grundschulaktionstag zum 9. Mal stattgefunden. An dem Projekt des Handballverbands Württemberg beteiligten sich auch die Handballerinnen der SG Argental. Das berichtet der Verein in einer Mitteilung.

Die Manzenbergschule, die Schillerschule sowie die Zweitklässler aus Laimnau und Bodnegg wurden von den Sportlerinnen des SGA begrüßt. Insgesamt beteiligten sich 170 Grundschüler an Spielstationen und Spielen rund um den Handball. „Hütchen abwerfen“, „Jongliere den Ballon“ und „Netzball“ waren drei der sechs Stationen, an denen die Schüler ihr Können zeigen konnten.

Handball spielen stand aber natürlich auch auf dem Programm. Im 4+1-Handball und im verwandten Turmwächter-Spiel bewegten sich viele Zweitklässler auf unbekanntem Gebiet. Doch auch hier zeigten die Schüler viel Begeisterung und Bewegungsdrang, berichten die Vereinsmitglieder.

Die Zweitklässler konnten an diesem Tag nicht nur einen Eindruck von der Sportart Handball mitnehmen. Sie legten auch gleichzeitig das AOK-Sportabzeichen ab und erhielten nebst Geschenk, welches von der Volksbank spendiert wurde, auch eine Freikarte zum Landesligaspiel der ersten Mannschaft der SGA am 20. Oktober.