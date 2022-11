Handball-Bezirksliga: SV Tannau jubelt über Last-Minute-Punkt gegen Ailingen

Lars Rossi musste sich nach dem Handballderby zwischen dem SV Tannau und der TSG Ailingen erst mal sammeln. Zum Leidwesen des Ailinger Trainers erzielte Tannau vor 100 Zuschauern in der Carl-Gührer-Halle in Tettnang wenige Sekunden vor Schluss den Ausgleich zum 19:19 (7:8)-Unentschieden: Anja Pihlar traf per Siebenmeter. Damit boten die Tannauerinnen in ihrem letzten Spiel vor der Winterpause einem Aufstiegskandidaten der Frauen-Bezirksliga erfolgreich die Stirn.

In den Augen von Rossi hätte es diesen Ausgleichstreffer aber nicht geben dürfen. „Der letzte Siebenmeter war für mich kein Siebenmeter“, ärgerte er sich über die Entscheidung von Schiedsrichter Mario Schwarz (HCL Vogt). Er zeigte seinen Unmut und wurde noch vor der Ausführung von Schwarz disqualifiziert. Anderer Meinung war Tannaus Trainerin Andrea Vogel, die sich außerdem sehr über den späten Punkt freute. Sie lobte ihre Spielerinnen: „Sie haben gekämpft, was ich der Mannschaft hoch anrechne. Wir waren im ganzen Spiel nur einmal vorne. Sonst sind wir immer hinterhergelaufen und haben trotzdem weitergekämpft.“ Tannau machte damit einige Schwächen wett, denn Vogel verhehlte nicht: „Im ganzen Spiel haben wir viele technische Fehler gemacht, hatten viele Ballverluste und haben die Torchancen nicht verwertet beziehungsweise halblebig abgeschlossen. Es war allgemein ein sehr chaotisches Spiel.“

Andrea Vogel blendet Ailinger Tätigkeit aus

Mit diesem Punktgewinn geht es für Tannau in die Winterpause bis Mitte Januar. Vogel wäre es anders lieber gewesen, sie sei da „gar nicht so glücklich darüber“ und müsse nun schauen, wie die Mannschaft fit bleibt. Für sie selbst war es am Sonntag das Spiel gegen ihren zweiten Club, so ist sie bei der TSG Ailingen als Koordinatorin tätig. Das blendete sie laut eigener Aussage im Bezirksliga-Derby jedoch komplett aus. „Heute war ich auf der Bank ganz klar Trainerin vom SV Tannau“, sagte Vogel nach dem Spiel.

Alles andere als zufrieden war Ailingen. „Ich sag mal so: Besser ein Punkt, als gar kein Punkt. Aber das war nicht unser Ziel“, betonte Rossi, der sich die schwächeren Gastauftritte nur schwer erklären kann. „Ich weiß nicht, was mit den Mädels los ist. Das größte Problem ist die Psyche bei Auswärtsspielen. Zu Hause gewinnen wir gegen den Tabellenersten und den Tabellenzweiten und auswärts lassen wir die Punkte liegen.“ Die TSG dürfte sich also freuen, als Nächstes ein Heimspiel zu haben. Am Samstag, 10. Dezember, gastiert der HC Hohenems um 17 Uhr beim Rossi-Team. Eine Woche später gastiert Ailingen im letzten Spiel vor der Winterpause beim HCL Vogt (Samstag, 17. Dezember, 17.45 Uhr).

Rückspiel im Januar

Spannend wird der Startschuss in der Rückrunde am 14. Januar, wenn der SV Tannau bei der TSG Ailingen zu Gast ist. Der SV hofft im Rückspiel auf die gleiche Unterstützung im Publikum, die der TSG am Sonntag in der Carl-Gührer-Halle zuteil wurde. Pihlar, die beim letzten Siebenmeter zum 19:19 die Nerven behielt, freute sich über einen gewonnen Punkt: „Da können wir anknüpfen. Auswärts ist es natürlich etwas anderes. Aber da nehmen wir einfach unsere Fans mit und machen es zu einem Heimspiel.“