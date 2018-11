Hanball-Derby endet Unentschieden

Mit einer Punkteilung ist das Derby in der Handball-Kreisliga B zwischen der HSG Langenargen-Tettnang II und der TSG Ailingen II am Samstag zu Ende gegangen. Dabei lagen die Hausherren in der Carl-Gührer-Halle fünf Minuten vor der Schlusssirene mit 22:19 vorne. Doch anstatt den Sack zuzumachen, kassierte die HSG noch drei Treffer zum 22:22-Endstand.

Dies war dem Umstand geschuldet, dass die Gäste in dieser Phase der Begegnung in Überzahl noch einmal alle Kräfte mobilisierten und den wurfgewaltigen Valentin Schraff etwas besser in den Griff bekommen hatten. Zudem entschärfte Matthias Höhn im Gehäuse der Ailinger Reserve so manchen Versuch, sodass das Team um Spielertrainer Marcello Ficht über schnell vorgetragene Angriffe zum Torerfolg kam.

Erst eine Sekunde vor dem Abpfiff markierte Leon Hengge den 22:22-Endstand. Dabei hatte es nach einem ersten Abtasten in den Anfangsminuten mit zunehmender Spieldauer eher nach einem Heimsieg ausgesehen, weil die Zweite aus Langenargen-Tettnang weniger Fehler machte, mehr Durchschlagskraft in der Offensive entwickelte und die Abwehrarbeit im Zusammenspiel mit Keeper Maximilian Beil klappte (12:8, 21.). Vier Minuten später lag die HSG sogar mit 14:9 vorne, brachte den Gegner durch technische Fehler und Ballverluste zum 14:12-Pausenstand wieder heran. Auch im zweiten Abschnitt waren die Gastgeber stets näher am Sieg dran. Bis, ja bis Zeitstrafen den Spielverlauf auf den Kopf stellten und die TSG Ailingen II so noch einen Zähler ergatterte. „Dieser Punkt ist total glücklich für uns. Wir haben in der ersten Halbzeit viel zu schnell abgeschlossen und unter dem Strich zu viele Gegentore kassiert“, analysierte Ficht hinterher.