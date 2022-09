Hallensport beim Ski+Sport Club Tettnang

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zum Schnuppern sind alle eingeladen, die Spaß und Freude an der Bewegung haben. Der Ski+ Sport Club Tettnang beginnt seine Hallensaison am Mittwoch, den 5. Oktober von 19.30 bis 20.30 Uhr in der Stadthalle, Fit + Mehr, ein Ganzkörpertraining mit Sonja mit dem Motto „Mal so richtig Lust auf Power und Schwitzen“.

Ab Montag, 10. Oktober von 17.30 bis 18.30 Uhr in der Stadthalle bietet Iris ein sanftes Fitnesstraining Fit & Fun für jedes Lebensalter, gezielt wird Gelenk- und Muskelkraft gesteigert. Montags trainiert Moni schwungvoll Ausdauer und Kräftigung mit viel Power von 18.30 bis 19.30 Uhr in der Gymnasiumhalle bei Ski Fit /Dyn.Gymnastik. Als Ausklang schließt sich an diesem Abend von 19.30 bis 20.30 Uhr Volleyball an.

Jeden Dienstag von 19.30 bis 21 Uhr und Freitag von 17.30 bis 19 Uhr kann außerdem im Kraftraum Stadion von 18.30 bis 20 Uhr mit Helmut und Dieter trainiert werden. Alle Stunden sind für Einsteiger wie auch Fortgeschrittene geeignet.